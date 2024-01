'Lo de Évole' regresó a La Sexta con una nueva temporada. Este domingo, el periodista volvió programa de la mano de C. Tangana en una entrevista en la que el artista mostró su facetas más íntima y desconocida hasta el momento.

Como suele ser habitual en sus encuentros con la prensa, C. Tangana habló sin tapujos sobre su carrera, su salto a la música y algunas de sus polémicas más comentadas de los últimos años como cuando cuando acudió a 'Operación Triunfo 2018' para interpretar la canción 'Un Veneno' junto a El Niño de Elche y abandonó el escenario sin despedirse. Pero uno de los momentos más comentados en las redes, incluso antes de que se emitiera la entrevista fue la denuncia pública que hizo sobre su paso por Pans & Company.

Antes de ser el artista que es hoy, Pucho trabajó en la cadena de bocadillo, una etapa que no recuerda con nada de cariño. "A mí lo que no me gustaba era que me viniese Vanessa, que era la encargada, y me dijera que yo hacía el cierre y me iba a quedar sacando papelitos hasta las 12 de la noche", comenzó explicando.

"Me deben, por lo menos, 600 euros de horas, y llegué a juicio", denunció. "En aquel entonces mi nómina mensual era de 350 pavos. Todo lo que podían ratearte si no se fichaba bien o si te cambiaban el fichaje, que era lo que me pasaba a mí... Era ese nivel", aseguró.

La reacción de Yolanda Díaz

Las palabras de C. Tangana ha llegado hasta la vicepresidenta segunda el Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha reaccionado a la confesión del artista con un mensaje en 'X' donde recuerda que existe un 'buzón del fraude' en el que se pueden denunciar este tipo de situaciones: "Cuando te pase #LoDePucho recuerda que tienes a tu disposición el Buzón de denuncias ante la Inspección de Trabajo", escribió.

Cuando te pase #LoDePucho recuerda que tienes a tu disposición el

Buzón de denuncias ante la Inspección de Trabajo: https://t.co/G0n49CkDFI https://t.co/wGduvc3ITP — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 21 de enero de 2024

Los trabajadores españoles que tengan conocimiento de hechos que pudieran constituir infracción en materias competencia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) puede reclamar de forma anónima la intervención del organismo para que, después de un análisis de la denuncia, se investigue la supuesta irregularidad y se tomen medidas para corregirlas o solucionarlas, informa el ministerio en su página web.