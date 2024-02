Benítez: “No me planteo dirigir al Celta en Segunda, estoy convencido de que nos quedamos en Primera”

A Rafa Benítezno se la ha pasado por la cabeza la posibilidad de dirigir al Celta en Segunda División la próxima temporada. En vísperas de la visita del Almería a Balaídos, el técnico se ha mostrado convencido de que el equipo celeste conservará la categoría bajo su mando y ha puesto el foco en el duelo contra los de Gaizka Garitano, en el que espera dar “un paso adelante”, que “será grande o pequeño” en función de los resultados de otros rivales.

“Ni me lo planteo (la posibilidad de que el Celta descienda). Lo que yo me planteo es ganarle al Almería. Si lo hacemos habremos dado un paso adelante, que será grande o pequeño dependiendo de lo que hagan los demás. Estoy convencido de que el equipo se va a quedar en Primera y esos 12 partidos son las oportunidades que tenemos, uno tras otro, de seguir compitiendo y que en alguno de esos minutos finales tengamos la suerte de que el balón se vaya a la grada”, ha asegurado en rueda de prensa el preparador madrileño, que ha rechazado que el partido contra el colista y único equipo que todavía no ha ganado un partido esta temporada sea un plebiscito sobre su figura.

“Mi trabajo es preparar el encuentro y en eso me centro”, ha explicado el técnico, que no ha dudado de que la hinchada respaldará sin fisuras al equipo: “Yo espero que los aficionados, que son muy inteligentes, apoyen al equipo en el campo hasta el final. Hemos cometido errores, pero el equipo da la cara y esa tiene que ser nuestra prioridad de aquí a final de temporada. Si estamos todos unidos, somos más fuertes. Tengo claro que los aficionados van a estar con el equipo”.

Los problemas de los rivales

Rafa Benítez ha insistido durante su comparecencia en el discurso de la maratón y la relatado que “los problemas” que están pasando los rivales directos del Celta en la lucha por eludir el descenso le hacen ser “optimista” para afrontar los últimos 12 partidos del curso. “Por mucho que le pese a alguien, mantengo que esto es una maratón y hay que recordar de dónde venimos. El año pasado se aceleró al final y se salvaron los muebles. Este partido nos puede dar confianza o meter más presión y lo afrontamos con la idea de ganar”, ha destacado el preparador céltico, que ha negado que viva su semana más difícil desde que asumió la dirección del Celta: “Después de tantos años en esto te centras en lo que depende de ti: preparar jugadores, analizar las jugadas, ver videos con los jugadores…La experiencia ayudar a tomar decisiones menos equivocadas”.

El entrenador del Celta no se fía de la delicada situación del Almería, que jugará sin presión en Balaídos. “Es un partido trampa porque ellos son un buen equipo, tiene futbolistas que juegan bien, pero su situación en la clasificación no se buena. Van a jugar como menos presión, con más alegría y, al tener calidad, te pueden complicar las cosas”, ha advertido Benítez, que ha expresado su confianza en que el Celta sea “serio, sólido “y aproveche “las ocasiones de gol” que sea capaz de generar para “marcar y llevarnos los tres puntos”. El técnico no se plantea qué puede pasar si el Celta no gana: “Me planteo salir a ganar y ya está. Lo que ellos hagan y lo que suponga, lo veremos, pero estoy convencido de que hicimos todo para preparar bien el partido”.

Bajas

Rafa Benítez cuenta con la baja por sanción de Iago Aspas y no podrá disponer por lesión de Renato Tapia, Ristic, Carlos Dotor y Miguel Rodríguez. Tan elevado número de ausencias condicionarán su once, especialmente en lo que atañe a la delantera, donde Douvikas relevará previsiblemente a Aspas como compañero de de Larsen. “Si jugamos con un jugador arriba y otro enlazando, como hace Iago, nos da unas alternativas; si no, es otro tipo de juego. Con Tasos buscamos un jugador que pudiese sustituir a Larsen o competir con él. Es verdad que no enlazan tanto”, ha apuntado Benítez, que no ha descartado la posibilidad de que Tadeo Allende sea titular con el noruego, ve a Bamba “bien” y con opciones de entrar y ha confirmado que tanto Jailson como Luca de la Torre podrían ser una alternativa a la baja de Renato Tapia en el eje de la medular.

Por otra parte, al ser preguntado sobre la clasificación del Mallorca para la final de la Copa del Rey tras dejar en la cuneta a la Real Sociedad, verdugo del Celta en la anterior ronda, el entrenador del Celta ha comentado: “Me confirma lo que he dicho más de una vez. Aguirre lleva tiempo allí, han hecho un equipo con la idea que querían ellos firmando a un par de jugadores que nosotros habíamos visto, pero a los que no pudimos llegar”.

Finalmente, sobre la situación de ostracismo que de un tiempo a estar parte vive Carles Pérez, Rafa Benítez se ha limitado a señalar: “Es un jugador más de la plantilla que tiene que competir y estar preparado para jugar cuando le toque”.