'Lo de Évole' regresó a La Sexta con una nueva temporada. Este domingo, el periodista volvió programa de la mano de C. Tangana en una entrevista en la que el artista mostró su faceta más íntima y desconocida hasta el momento.

Como suele ser habitual en sus encuentros con la prensa, C. Tangana habló sin tapujos sobre su carrera, su salto a la música y algunas de sus polémicas más comentadas de los últimos años como cuando acudió a 'Operación Triunfo 2018' para interpretar la canción 'Un Veneno' junto a El Niño de Elche y abandonó el escenario sin despedirse. Pero uno de los momentos más comentados en las redes, incluso antes de que se emitiera la entrevista fue la denuncia pública que hizo sobre su paso por Pans & Company.

Antes de ser el artista que es hoy, Pucho trabajó en la cadena de bocadillo, una etapa que no recuerda con nada de cariño. "A mí lo que no me gustaba era que me viniese Vanessa, que era la encargada, y me dijera que yo hacía el cierre y me iba a quedar sacando papelitos hasta las 12 de la noche", comenzó explicando.

"Me deben, por lo menos, 600 euros de horas, y llegué a juicio", denunció. "En aquel entonces mi nómina mensual era de 350 pavos. Todo lo que podían ratearte si no se fichaba bien o si te cambiaban el fichaje, que era lo que me pasaba a mí... Era ese nivel", aseguró.

'El Madrileño' también se pronunció sobre Rosalía y su relación. Los dos artistas estuvieron juntos hace años y su colaboración 'Antes de morirme' marcó un antes y un después en la carrera profesional de Rosalía. Aunque su relación terminó en mayo de 2018, su colaboración artística fue más allá. De hecho, C. Tangana fue un influyente creativo en el álbum "El mal querer" de Rosalía, co-escribiendo 8 de las 11 canciones del disco.

Le preguntamos por Rosalía. Nos responde el ciento por ciento, por cierto. #LoDePucho pic.twitter.com/gXU7tW923w — Lo de Évole (@LoDeEvole) 21 de enero de 2024

Los fans de ambos llevan años esperando una nueva colaboración y sobre eso también se pronunció C. Tangana en 'Lo de Évole'. "Creo que no estamos al mismo nivel. El impacto que ha tenido Rosalía es mucho mayor del que he tenido yo, sobre todo internacionalmente, eso es obvio, no creo que sea lo mismo", señaló cuando el presentador le preguntó por la artista.

Sobre la pregunta de si harían algún otro tema juntos, el cantante admitió que es un tema que le preguntan con frecuencia. "El otro día me lo dijo Rafa Arcaute me lo dijo, hace nada, en unos estudios en Madrid", añadió. "Todo puede pasar en la vida", finalizó dejando la puerta abierta a un nuevo trabajo juntos.