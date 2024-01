La posibilidad de renunciar al cargo no pasa por la cabeza de Rafa Benítez. Ni la falta de resultados ni los cánticos de la grada pidiendo ya abiertamente su destitución modifican su discurso. El preparador madrileño insiste en que ha firmado para construir un proyecto a largo plazo y proclama que trabaja muchas horas al día para encontrar soluciones que saquen al Celta del atolladero.

“Yo he venido al Celta para un proyecto de tres años y, por lo tanto, los proyectos son proyectos. Soy un entrenador profesional que hace su trabajo y trabaja 12 horas al día. He venido para un proyecto a tres años y lo que quiero es que salga bien”, subrayó Benítez tras ser cuestionado sobre si, llegado el caso, estaría dispuesto a negociar con el club la rescisión de su contrato. “Tenemos que analizarlo [la derrota contra el Girona] y pensar qué es lo que tenemos que hacer para mirar hacia el futuro”.

En una tensa comparecencia a la defensiva, el entrenador celeste valoró que su equipo plantase cara a un gran adversario. “El equipo ha peleado ante un buen rival, que va líder. Lo queremos ver o no lo queremos ver pero el equipo pelea. Hemos salido con tres delanteros y no nos ha alcanzado. Claramente nos ha faltado marcar las ocasiones que hemos tenido”, comentó Benítez, que restó importancia a los cánticos de la grada exigiendo su marcha y pidió unidad al celtismo: “Cuando no ganas siempre es más fácil que haya fisuras. Si nos centramos en apoyar al equipo, en no estar pendiente de los fichajes, de tal o cual, seremos más fuertes y estaremos mejor de cara a lo que queda de temporada. No me preocupa mucho el entorno. Nosotros conocemos cómo están los jugadores, tomamos decisiones en función de eso. A veces te sale y a veces no. Eso es lo que tengo que hacer, centrarme en sacarle rendimiento a los jugadores que tengo”.

Negó, en este sentido Benítez, que los cánticos en su contra fuesen generalizados, ni siquiera cuando un amplio sector del público se mostró disconforme con sus cambios. “La grada es muy genérico. A lo mejor hay 5 personas, 500 personas, 5.000. Yo soy entrenador profesional, conozco mis jugadores y hago los cambios que creo que tengo que hacer para que el equipo gane. Punto”, zanjó.

Preguntado sobre si le faltaba autocrítica, Rafa Benítez defendió la profesionalidad de su discurso: “Si tuviésemos 6 u 8 puntos más tendríamos más confianza. La manida teoría de la autocrítica es simplemente populismo. Yo no estoy aquí para culpar a nadie, estoy aquí para trabajar y sacar rendimiento al equipo”.