El Celta sale trasquilado del Bernabéu

El Celta salió trasquilado del Santiago Bernabéu en un encuentro muy pobre que el conjunto de Benítez jugó con el freno de mano puesto. Cuando se sale a no perder y se conforma uno con el empate incluso con el marcador en contra suele ocurrir que acabe perdiendo y no es extraño que salga goleado, incluso si el rival juega a medio gas, como le ocurrió anoche al inapetente cuadro celeste.

Aunque la derrota en campo del líder, inasequible para todos los que lo han pisado ese curso, se daba por amortizaba antes casi de que el balón echase a rodar, el Celta no sale reforzado de su visita al coliseo blanco. La magnitud de la derrota no responde a lo ocurrido en el partido, pero la realidad es que el Madrid no necesitó emplearse a fondo para golear. Le bastó gobernar la pelota sin sufrir, golpear en dos acciones a balón parado y aprovechar las desesperación del Celta en los minutos finales para liquidar el trámite con cuatro goles.

La goleada complica la ya de por si delicada situación del Celta, que tras la victoria del Cádiz afronta la recta final del campeonato con una exigua ventaja de 2 puntos sobre los puestos de descenso con aún 30 por disputarse y la sensación de que el equipo involuciona. No se le ve progresión en el juego y menos aún en el planteamiento, que Benítez fía a la carta de la defensa y el contragolpe, con una propuesta sumamente apocada en el juego posicional. No puede ni sabe llevar la iniciativa este Celta con aversión al riesgo y siempre a expensas de lo que haga el rival. El partido del Bernabéu no fue muy distinto a otros, con la única diferencia de que Madrid le goleó en cuanto decidió pisar el acelerador.

El retorno de Aspas fue la única novedad en un once con diferente disposición táctica a la empleada contra el Almería, pues Mingueza actuó como carrilero en defensa de cinco, con Manquillo como central derecho, Starfelt en el eje de la línea y Unai en el perfil izquierdo. Con esta coraza, se metió el equipo de Benítez en la cueva frente a un Madrid que monopolizó la pelota con un porcentaje de posesión que en los diez primeros minutos de partido alcanzó el 97 por ciento. Ni dos pases seguidos daba el Celta. El Madrid jugaba cómodo, llegando fácil, sin oposición, a la poblada área de Guaita, con el equipo de Benítez fervientemente dedicado al achique y Modric, que retornaba a la titularidad, jugando a sus anchas. Guaita atrapó con facilidad un tiro en buena posición de Camavinga y desvió luego con otra gran parada del pivote francés en el primero de los muchos saques de esquina que el croata lanzó con veneno en el primer tiempo.

Así llegó el primer gol blanco sin que el Celta hubiese pisado área ajena. Lo anotó Vinicius en uno de los múltiples lanzamientos de Modric a la frontal del área chica celeste. Rudiger cabeceó con potencia, Guaita respondió con una gran parada y el brasileño tras un segundo rechace del portero céltico alojó el balón en las mallas.

El gol blanco no modificó el planteamiento de Benítez. No dio el Celta un paso al frente, sino que mantuvo el dibujo y la estrategia en busca de un empate al que nunca se aproximó.

Los celestes no llegaron con cierto peligro a los dominios de Lunin hasta el minuto 37 con un manso disparo de Aspas tras un rechace que el cancerbero blanco atrapó sin inmutarse. Con el moañés muy perdido todo el partido, Bamba demasiado errático y Larsen poco acertado, la mejor acción del Celta en el partido la protagonizó en buena posición de remate Luca de la Torre, cabeceando por encima del travesaño una falta lateral botada por Iago en el descuento del primer tiempo.

El Madrid bajó el pistón tras el intermedio y el Celta aprovechó el respiro para dar un tímido paso al frente. Se atrevió el conjunto celeste a circular y en algún momento hasta llegó a asumir la iniciativa. Incluso pareció que podía meterse en el choque cuando Mingueza filtró al corazón del área un gran pase que habría dejado a Larsen mano a mano con Lunin, pero al noruego se le escapó el control y la jugada murió antes de que pudiese armar la pierna.

La yerma iniciativa del Celta no impidió al Madrid llegar con cierta comodidad al portal de Guaita. Brahim, con buena respuesta del portero, y Valverde con un tiro excesivamente cruzado, lo intentaron sin éxito y durante un breve tiempo, hasta que Ancelotti movió el banquillo, pareció que el Celta podía meterse en el encuentro. Probaron luego Rodrygo, con un lanzamiento fácil para el cancerbero céltico, y Vinicius, sin inquietar, pero fue Nacho, en otro córner botado por Modric a la frontal del área pequeña, el que hizo presagiar el drama que se avecinaba.

Benítez movió ficha con un doble cambio que no mejoró al Celta. Retiró a Mingueza, el único de los célticos que daba cierto sentido al ataque, y cambió a Beltrán por Sotelo cuatro minutos antes de que el Madrid dictase sentencia. Lo hizo, como no, en otro saque de esquina que Modric puso en el lugar de siempre y que Rudiger, aprovechando el despiste en la marca de Unai, remachó en tromba contra el travesaño antes de pegar en la espalda de Guaita y colarse en la jaula.

Una sentencia de muerte para el Celta, que vio como la opción de puntuar que con tanto ahínco había defendido se les escapaba irremediablemente. El derrumbe, ya con el equipo fundido físicamente y emocionalmente hundido, se sustanció con otros dos goles que el Celta recibió ya grogui. El tercero llegó en una salida en falso de Guaita. El portero calculó mal el despeje de un centro lateral y el balón le cayó a inesperadamente a Carlos Domínguez, que introdujo sin querer el balón en cancha propia.

Un desafortunado autogol que elevaba el peaje en el minuto 87, ya con el Celta rendido a su suerte. Los de Benítez claudicaron y la capitulación permitió al Madrid hacer en un acto de pillería el cuarto en el descuento. Una falta sacada rápidamente por los blancos dejó a Guaita en precario frente a Arda Güler, quien nada más ingresa en el verde castigó con un cuarto gol la falta de apetito y recursos del Celta.