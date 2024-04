¿Adiós “al último tren” del Cádiz?

La preocupación que ha dejado en Vigo la derrota del Celta ante el Alavés se eleva a desesperación en Cádiz después de que el equipo de Pellegrino no pasase del empate en casa ante el Mallorca (1-1). De hecho, la prensa gaditana da casi por defenestrado al conjunto amarillo, que continúa a cinco puntos de la salvación y el golaverage en contra cuando restan cinco jornadas para el cierre de la temporada.

“El Cádiz certifica su defunción. El equipo vuelve a fallar en un partido clave y pone más de un pie en Segunda División”, escribieron en el Diario de Cádiz tras el duelo ante los mallorquinistas, que ahora aventajan en un punto a los célticos. “Las caras dicen más que las palabras en el vestuario del Cádiz”, reproducían en CádizDirecto.com. “Donde no hay, nada se puede sacar. Y, efectivamente, nada se saca más que una agonía que se alargará en el tiempo hasta que el Celta, otro que tal baila, quiera o pueda”, añadía la Voz de Cádiz. “El conjunto amarillo dejó escapar el último tren. Las matemáticas dicen que aún está vivo, pero la realidad es que no da más de sí, es un equipo tan limitado que no le llega para seguir en la élite”, concluían en el Diario de Cádiz al exponer la angustiosa situación de un equipo que la próxima semana visitará el Bernabéu, donde el Real Madrid intentará cantar el alirón cuanto antes para centrarse en la Liga de Campeones. Después, a los amarillos les esperarán otras dos salidas: a Sevilla y a Almería; mientras que en casa recibirá al Getafe y a la UD Las Palmas. Pero poco se espera ya de un equipo que no ha pasado de cuatro victorias en treinta y tres jornadas, y todas registradas en casa: ante Alavés, Villarreal, Atlético de Madrid y Granada.

El ambiente en el vestuario cadista tampoco era optimista ayer. “La situación es muy complicada y entiendo la crispación [del público] porque hoy era una final y estábamos enfocados en el partido”, señaló Iza Carcelén tras la cita contra el Mallorca, otro rival directo que ahora se sitúa a seis puntos de distancia de los andaluces. “Estamos decepcionados con el resultado final”, apuntó Mauricio Pellegrino. El técnico argentino tampoco se mostró optimista: “La situación es difícil desde hace mucho tiempo. Ahora estamos viviendo la realidad de lo que está pasando durante toda la temporada”, añadió.