Lingua de signos española no Porriño

A aula de O Porriño da UNED Pontevedra organiza, no segundo andar do multicentro de Torneiros, un curso de Lingua de signos española (LSE), de Nivel I, aberta a todas as persoas interesadas en coñecer e aprender este idioma.

A LSE, recoñecida legalmente dende 2007, é falada por máis de 100.000 persoas no estado español, das cales arredor dun 20% téñena como segunda lingua.

O curso, de 30 horas lectivas, que se poderá facer presencialmente ou a distancia, e que computa como 1,5 créditos ECTS para os e as estudantes universitarias, terá un prezo de 60 euros, e 30 euros para afiliados e afiliadas da SUP.

As aulas serán os luns e xoves de 18:00 a 21:00, comezarán o 4 de abril e estenderanse ata o 6 de maio. As persoas interesadas poden consultar o programa e inscribirse no seguinte enderezo: https://extension.uned.es/actividad/idactividad/32215.