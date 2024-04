A élite nacional do tenis de mesa brilla en Mos

Iván Pombo e Martina Sande son dous deportistas do Club Tenis de mesa de Mos que se atopan na elite deste deporte a nivel nacional, ambos na categoría de cadeira de rodas.. A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, e a concelleira de Deportes mosense, Feli Rodríguez, achegáronse ata as instalacións do Club para felicitalos polos seus logros deportivos. En representación de Martina asistiu a súa nai, Maite Martíns, por non poder acudir a propia Martina por problemas de saúde.

Durante a visita puxéronse en valor os logros dos tenistas de mesa Iván Pombo e Martina Sande. Iván Pombo conseguiu ser campión de España de C1 (en Zamora 2023) e ser o primeiro xogador da historia de Mos e do tenis de mesa galego en ser Campión de España en cadeira de rodas. Ademais, acaba de ser recoñecido pola Xunta como deportista de alto rendemento.

Martina Sande conseguiu ser campioa do Estatal en Cadeira de rodas (Tarragona 2024), e así, convértese na primeira muller galega en conseguir este logro. Ademais, Martina foi a primeira xogadora do Club Tenis de Mesa Mos en ir coa selección española ao ParaOpen Costa Brava de España 2023. Neste senso a rexedora local mosense, Nidia Arévalo, agradeceu “o gran labor do Club Tenis de Mesa Mos e en especial do seu adestrador, Samuel Pereiro, alma do clube e do tenis de mesa no municipio”, así como salientou que “hoxe queremos felicitar polos seus grandes logros a dúas persoas moi especiais, Martina e Iván, así como darlles moitos folgos para continuar, xa que son un orgullo para Mos, e un exemplo de esforzo e superación, unha lección de vida e de deporte para todos nós”, declarou Arévalo.