Señal de vídeo en directo | Simpatizantes de Sánchez se concentran mientras el PSOE celebra el comité federal

Montero: "Que el corazón no se pase de moda"

La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha empezado su intervención en el Comité Federal del partido con una cita de la canción 'Noches de Boda' de Joaquín Sabina: "Que ser valiente no salga tan caro, que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras y que el corazón no se pase de moda".