A cativada nigranesa aprende orientación

O Concello de Nigrán, a través do clube nigranés de orientación “Raza Palleira”, organizador do Trail “Cinco Miradoiros” no municipio, ofreceu cadansúa actividade deportiva nos colexios CEIP da Cruz (Camos), Humberto Juanes (Nigrán) e Estudio (Chandebrito). Esta desenvolveuse durante a hora de Educación Física entre o alumnado de 5º e 6º de Primaria co obxectivo de promover o deporte de orientación entre as novas xeracións e nunha comarca onde cada vez se realizan máis competicións ao respecto. A actividade, ofrecida previamente a todos os centros educativos do municipio, foi levada a cabo de xeito altruísta por parte de deportistas de “Raza Palleira”.