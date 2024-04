La gran industria rechaza un traslado a Madrid de Conxemar: “La génesis de todo está en Vigo”

Erróneamente se atribuye al Lemos, de Pescanova, la condición de haber sido el primer arrastrero congelador del mundo. Aunque fue, sin duda, disruptivo –se construyó en la desaparecida compañía Ascón en 1961–, el galardón de pionero corresponde en realidad al británico Fairtry, de 1953. “Este tipo de arrastrero está diseñado para combinar la pesca con el procesado de pescado en un mismo barco, reduciendo las pérdidas por deterioro y mejorando la calidad de los productos”, reza un documento desclasificado de la CIA y elaborado en plena Guerra Fría (mayo de 1959). Aun así, el desarrollo de los rampleros, buques factoría, la tecnología de redes de nailon o las sociedades mixtas sí erigieron al área de Vigo en precursora mundial de la pesca industrial de gran altura y el negocio del congelado. Y a ello apelaba esta semana, desde la Seafood Expo Global de Barcelona, el presidente de una de las mayores compañías del sector en España. “La génesis del sector, del congelado, está en Vigo”. Y lo hacía, motu proprio, para rechazar la posibilidad de que Conxemar (Feria de productos del mar congelados) abandone la ciudad y se traslade al Ifema de Madrid. Una docena de compañías de más alto nivel, todas consultadas durante el evento de la Ciudad Condal, suscriben la opinión de este directivo.

A día de hoy, no hay ninguna decisión tomada acerca de un eventual traslado. Pero existe revuelo interno en la asociación que organiza la feria del Ifevi, como ha podido constatar este periódico. El presidente de Conxemar, Eloy García, nunca ha ocultado su malestar por las limitaciones de espacio que, a su juicio, sufre el evento y que amenazan su continuidad. “Si no se avanza, la edición de las bodas de plata [para los días 1-3 de octubre próximos] será la definitiva en Vigo. Se puede garantizar que, si no hay compromiso fehaciente de ampliación, no hay edición 26”, expuso en una entrevista con este periódico al cierre de la cita de 2023. Y lo volvió a incidir el pasado mes de marzo, durante un evento en el Ministerio de Pesca. “Trabajamos por el reconocimiento que se merece un evento de este calibre. Sea donde sea. En la economía globalizada actual, no crecer es desaparecer”. El recinto ferial de Cotogrande aporta ahora a Conxemar unos 37.000 metros cuadrados; la organización asegura que podría llenar otro pabellón, con 6.000 metros cuadrados más, solo con la lista de espera.

Todas las fuentes consultadas constatan que hay dos corrientes en el seno de la asociación, que es de carácter nacional y tiene 240 socios: está la que pelea por rechazar cualquier posibilidad de abandonar la ciudad olívica y la que defiende sin ambages –incluidos miembros de la junta directiva, además de asociados– esta opción. “Para nosotros –comparte el presidente de otra de las top 10 de la industria–, Conxemar es una feria completamente distinta a la Seafood, y son compatibles precisamente porque son diferentes. Aquí está la industria, no solo stands que se desmontan. Si se decide lo del Ifema dejaremos de ir porque con la Seafood ya nos llega”. Un empresario más, en este caso de una pesquera recién incorporada al club de los más de 100 millones de euros de facturación: “Dos ferias así en el mismo país ya era un problema. Si hablamos de Madrid, lo normal es que la gente opte por esa o Barcelona”.

A juicio de un armador consultado, integrado en uno de los grupos pesqueros más grandes de Europa, “Conxemar tiene que aprovechar dónde está, porque en ningún otro sitio tienes el ecosistema que hay en Vigo de astilleros, el puerto, fábricas...” También él rechaza la posibilidad de una salida de la feria de la ciudad, aunque reivindica cambios en la organización del evento para que se expanda fuera del recinto del Ifevi, con actividades homólogas a las que, en su día, se realizaban en paralelo a la desaparecida World Fishing Exhibition.

Entre las empresas consultadas, todas con expositor propio tanto en Conxemar como en la Seafood de Barcelona, destacan también la importancia del factor económico, con varias derivadas. En primera instancia, la del coste del metro cuadrado: “Si en Vigo estamos pagando en torno a 140 o 150 euros, aquí en Barcelona te vas a 500, y Madrid irá por el mismo camino”, repasa otro directivo de una top 10. Después está la de los alojamientos, con una oferta hotelera testimonial en comparación con las barcelonesas o madrileñas, con precios drásticamente superiores en la semana de la feria. “Yo tengo un precio para todo el año para cuando voy a la ciudad, ronda los 80 euros la noche. Menos para esos días, claro, que te vas a 400 o a 500 euros”, lamenta. “Si vienes de fuera con un equipo, pongamos de cuatro personas, te sale a 2.000 euros la noche”. Se han dado pasos ya con el sector hotelero para tratar de contener esta inflación, pero la oferta sigue siendo reducida, independientemente de los metros cuadrados que tenga Conxemar disponibles en el Ifevi.

En ningún caso el evento de Vigo podrá alcanzar a la Seafood, que este año superó los 51.200 metros cuadrados netos de espacio de exhibición en los cinco pabellones de Fira de Barcelona. Con múltiples espacios complementarios para distintos eventos y conferencias, zonas de ocio y foodtrucks entre cada uno de los halls, a rebosar durante las jornadas de feria. El transporte al recinto se limita prácticamente al público, con taxis y línea de metro.

No es la primera vez que la asociación Conxemar se plantea una nueva ubicación, y ya durante la presidencia de José Luis Freire se especuló con las opciones de Oporto y Madrid. También programó una cita en Bruselas, casi en paralelo a la de Barcelona, anunciada para los días 10, 11 y 12 de abril de 2022. La entidad había reservado un espacio de 40.000 metros cuadrados, superior al actual del Ifevi, pero se vio obligada a cancelar el evento ante la falta de demanda.

