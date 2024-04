As Músicas no Miño volven do 12 ao 15 de setembro

O Encontro Profesional de Músicas Galiza-Portugal xa ten datas para a edición 2024. Artistas, axencias, empresas, profesionais da xestión cultural, xornalistas e público xeral teñen unha nova cita na Eurocidade Tui-Valença do xoves 12 ao domingo 15 de setembro. Catro días de música e encontros profesionais que terán lugar en localizacións emblemáticas de ambos municipios e que converterán de novo á Eurocidade nun polo de intercambio cultural e económico entre os dous países.

A feira terá tamén programación aberta á cidadanía, nas prazas e rúas de Tui e Valença, onde se poderá gozar dalgunhas das propostas musicais que se presentarán este ano.

Para as bandas e artistas galegas e portuguesas interesadas en participar nos showcases, a convocatoria está aberta ata o 30 de abril. Poderán presentarse todas as bandas ou artistas de Portugal e Galicia que teñan un proxecto musical de carácter profesional, independentemente do tipo de formación ou estilo. As propostas participantes serán escollidas por profesionais do sector, seguindo non só criterios de calidade, senón tamén de viabilidade dentro dos obxectivos e características da feira.

Por outro lado, para as empresas de produción e management, axencias de booking, responsables de programacións musicais, profesionais da xestión cultural, persoal técnico dos departamentos de Cultura e xornalistas, as inscricións estarán abertas ata o 8 de setembro, unha semana antes da celebración do evento, para facilitar a posibilidade de axendar encontros con profesionais e artistas e de confirmar praza para asistir a todos os showcases, palestras e sesións de traballo.

En ambos casos, a participación é gratuíta inscribíndose a través da web mumimusicas.eu.

Alianza estratéxica

A programación incluirá sesións musicais, onde se presentará unha selección de artistas que representen a diversidade creativa do momento actual, e actividades profesionais, tanto formativas como rondas de negocio, ademais concertos abertos ao público xeral nos que participarán artistas de ambos territorios. En colaboración cos concellos de Tui e Valença, habilitaranse espazos emblemáticos de ambas cidades para acoller as diferentes propostas do programa co obxectivo de visibilizar non só a artistas e bandas, senón as posibilidades do traballo conxunto desta alianza estratéxica que é a Eurocidade Tui-Valença.

O MUMI é neste momento o único mercado de música que existe en Galicia e no norte portugués, o que o converte nunha oportunidade de innumerables intercambios entre os dous territorios, tanto no ámbito musical como no económico, no patrimonial e no social.