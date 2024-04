O “LimpreBus” renóvase esta Festa da Lamprea

Un ano máis, o Concello de Arbo, porá en marcha un servizo especial de autobuses “LimpreBus” os días 26, 27 e 28 de abril coincidindo coa celebración da LXIV Festa da Lamprea.

Este servizo gratuíto terá saída o venres 26 de abril ás 17:30 horas, ata o domingo 28 da madrugada, e realizase un percorrido circular para dar mellor cobertura aos diferentes barrios de Arbo.

“LimpreBus” é unha iniciativa creada no ano 2019 que busca “mellorar e facilitar a mobilidade nos días da Festa da Lamprea, tanto para os veciños como para os visitantes”, manifesta o alcalde de Arbo, Horacio Gil.

O “LimpreBus”, percorrerá todas as parroquias do municipio de Arbo, así como os concellos limítrofes: A Cañiza, Crecente e As Neves.

Durante os tres días os roteiros serán numerosos, habendo autobús case cada hora desde o venres. As paradas, ademais das intermediarias existentes en todos os roteiros, serán as seguintes: A Cañiza (Carballeira Cacharado), As Neves (rotonda Montesol), Crecente (cruce acceso a Igrexa), Sela (Praza e Rozas), Arbo (Rial do Pazo), Barcela (Cemiterio), Cequeliños (PO-400).