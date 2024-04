A I Ruta Pinchoterra enche as rúas de Salvaterra de Miño

A I Ruta Pinchoterra está a superar tódalas expectativas esgotando os pinchos que os establecementos tiñan preparados para o público. O primeiro día servíronse máis de 2000 pinchos entre os 26 locais participantes, e practicamente todos remataron coas existencias.

Éxito rotundo

O Concello de Salvaterra de Miño valora a acollida da iniciativa gastronómica que pon de relevo o bo facer da nosa hostalaría e a calidade do produto ofertado, salientando que o público procedente do noso concello e doutros da zona encheu as rúas de Salvaterra de Miño.

Co fin de chegar a máis xente, os establecementos reforzarán a súa oferta de cara aos vindeiros venres, para que poidan degustar os pinchos e participar na ruta.

O prezo dos pinchos é sempre de 2,50€ euros, para dar a coñecer propostas gastronómicas diferentes e elaboradas. O pincho de cada local sempre é o mesmo e pode degustarse todos os venres do mes de abril.

Premios

A I Ruta Pinchoterra ten lugar todos os venres do mes de abril e conta cun sorteo de 37 premios. Aquelas persoas que participen poderán gañar un primeiro premio que consiste nun vale de 260 euros para consumir nos locais adheridos, 26 premios máis aportados polos establecementos e 10 Bonos para o Espazo Termal de Teáns-Oleiros.

Para participar, cada consumidor deberá recoller o seu pasaporte nos locais adheridos e conseguir un total de 6 selos (6 pinchos diferentes), cubrir os seus datos persoais e contestar cal foi o seu pincho favorito.

Toda a información referente á ruta como horarios, locais, ubicacións, pinchos e sorteos poderá consultarse na web pinchoterra.concellodesalvaterra.com.