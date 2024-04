As que limpan visita Salceda

O vindeiro 28 de abril a xira da compañía A Panadaría fará unha parada en Salceda coa sua exitosa obra As que limpan dentro da programación do 8M organizada pola concellería de Igualdade.

As que limpan é unha sátira utópica inspirada na loita organizada das camareiras de piso dos hoteis por conseguiren uns dereitos laborais e sociais xustos.

A Panadaría é unha compañía teatral con máis de 10 anos de traxectoria. As súas fundadoras (Areta Bolado, Noelia Castro e Ailén Kendelman) traballan a través do humor acedo, a música vocal e unhas interpretacións lúdicas e habilidosas que nos levan por un camiño de transgresión hilarante e profundamente político.

A entrada é de balde e poderase retirar dende o 15 de abril na Casa da Cultura Castelao, cun máximo de 4 por persoa.

Cunha xira que xa percorreu as principais cidades de Galicia e do Estado español, As que limpan vén a conquistar o riso do público salcedense grazas á financiación do Ministerio de Igualdade a través do Pacto de Estado contra a violencia de Xénero.