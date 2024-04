Valeixe acolleu a “II Mostra de palilleiras” do Concello da Cañiza

A Cañiza celebrou no recinto da “Irmandade” de Valeixe a «II Palillada da Cañiza», organizada pola Asociación de Mulleres Rurais de Valeixe AMURUVA, coa colaboración do Concello e de establecementos e comercios da Cañiza.

O encontro foi todo un éxito de organización, coa participación de 267 mulleres e homes que amosaron os seus traballos e a súa maestría no arte do encaixe de bolillos.

A Palillada comezou ás 10 da mañá coa benvida da organización, seguida do saúdo do Alcalde e a visita por todos os postos.

Ao remate desta visita, o Alcalde entregou un agasallo do Concello aos representantes de todas as asociacións participantes, ás que agradeceu a súa asistencia.

Luis Piña felicitou tamén ás organizadoras de AMURUVA polo éxito conseguido, especialmente ás alumnas e á profesora de encaixe de bolillos. Tamén agradeceu a colaboración prestada polo comercio local e polo grupo de Pandereteiras Santa Cristina de Valeixe que actuou durante esta xornada festiva.

Ademais esta mostra é a única que se celebra no Condado e A Paradanta. Segundo manifestaron dende a organización “na actualidade nestas Comarcas non se celebra ningunha mostra de encaixe de bolillos, a excepción desta da Cañiza que celebrou a súa primeira edición na primavera de 2019”. “Hai uns anos celebrábase un evento similar no Concello de Salvaterra pero dende hai anos a Palillada de Valeixe é a única. De aí a importancia de visibilizar este Arte que forma parte da Cultura Galega”.