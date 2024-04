“O amor debe liberarse da racionalidade para ser auténtico”

Deadpan Karaoke é unha comedia unipersoal de Ibuprofeno Teatro, que vén cargada de absurdo, música e amor. Acaba de ser recoñecida con dous premios María Casares, nas categorías de “mellor espazo sonoro”, a cargo de Mónica de Nut, e “mellor maquillaxe”, para Baia Fernández. Falamos hoxe con Marián Bañobre, actriz, vestiarista e co-dramaturga deste espectáculo, no que traballa baixo a dirección de Patricia Rodríguez (quen tamén elaborou, xunto a ela, a dramaturxia). Esta noite, ás 20:00 horas, a experiencia Deadpan chega ao Multiusos da Xunqueira de Redondela.

-Fálenos un pouco de Deadpan Karaoke.

Deadpan Karaoke é un xogo, unha experiencia teatral na que os espectadores e espectadoras chegan a un teatro e atópanse coa misión de ter que axudar a sentir amor a unha personaxe, Deadpan (que significa rostro sen expresión ou cara morta), que non sinte nada. Usando a música, o cine, etc., colocamos ao público nun lugar no que exprese os seus sentimentos, para que a personaxe poida mimetizarse con eles e elas, no seu camiño ao sentir.

Con esta premisa absurda de partida, reflexionamos sobre como amamos e como nos relacionamos cos demais, e provocamos unha experiencia de socialización e diversión para a xente que asiste. Esa parte viva é a que fai especial ao espectáculo. Nunca sabemos o que vai pasar, porque depende moito do público que asista a cada función, do espazo... E o azar decide moito nesta experiencia.

-Por que se decidiu a facer este espectáculo?

Tiña unha necesidade artística e persoal. Artisticamente tiña a necesidade de volver á comedia, de volver ao clown. Persoalmente, necesitaba traballar cunha directora, porque levaba moito tempo traballando só con homes, na dirección. Nunha ollada rápida ao meu CV vin que só unha vez me dirixira unha muller, e quixen pórlle remedio, como algo reivindicativo e como necesidade persoal. E de aí partiu a decisión: buscar unha directora que traballara a comedia, e explorar un pouco os límites do humor dende o feminino.

-Non só a directora, senón case a totalidade do equipo está formado por mulleres, non si?

Si. Todo se compuxo de forma bastante orgánica e natural, non foi ningunha imposición. Pero a realidade é que, contando, somos 12 mulleres implicadas nun espectáculo que é unipersoal, un monólogo.

-Diría que se trata dalgo diferente ao que fixo ata agora?

Eu estou moi afeita a traballar dende a improvisación, dende a acción, e con Patricia comezamos por elaborar intelectualmente unha estrutura sólida, e cuestionando cada paso. Tiven que funcionar dun modo distinto, e iso sempre te pon a proba, e aprendes cousas novas. Creo que non foi só para min. Moita xente do equipo estabamos habituadas a cronogramas de traballo diferentes e, neste espectáculo, polo estilo da directora, o proceso pasou por propoñer cousas novas ata o final, cambiar cousas… Mesmo despois da estrea fixemos melloras. Foi e sigue sendo un proceso moito máis vivo que calquera outro no que participara, pola natureza mesma do espectáculo. Ten un formato moi novidoso para os palcos galegos.

-Nesta experiencia teatral, que é tan interactiva, o karaoke convirte ao público en estrelas?

Estamos nun momento social no que as persoas estamos moi afeitas a ser protagonistas das nosas vidas. A través das redes sociais exercemos de xornalistas, de modelos… Entramos nunha dinámica de afán de protagonismo. O espectáculo aliméntase desa necesidade social que temos, e penso que en Deadpan Karaoke, a xente que máis disfruta é a que lle toca facer algo, a que canta… É algo para reflexionar. Houbo todo un estudo social previo para crear o espectáculo, pero o propio espectáculo tamén é digno dun estudo sociolóxico, porque as cousas que acontecen, os comportamentos que temos como público durante o espectáculo, tamén son para analizar.

-Xa xurdiu algún romance, algún encontro xenuíno, nas funcións de Deadpan Karaoke?

Hai bastantes anécdotas, xa, en relación a isto. Quizais a máis potente foi nunha función recente. Ao día seguinte escribiume unha persoa por instagram para felicitarme, e comentarme que non se bicara, no xogo, coa persoa que tiña ao lado, porque non a coñecía, pero que ao acabar a función falaron, acompañáronse a casa e quedaron para saír ao día seguinte. Paréceme moi bonita, esa suxestión que produce o espectáculo, que sirve coma un activador de algo. É un lugar de encontro e socialización. Non é a aspiración última, pero si que a xente esperte, e se conecte cos seus sentimentos.

-Seguindo a grande pregunta do espectáculo, é posible o amor auténtico nas sociedades tardocapitalistas occidentais?

Si, pero para conseguilo hai que abstraerse deste contexto; hai que saír da dinámica comercial que temos co amor. O amor é algo arrebatador, que non podes estar medindo, dosificando ou escollendo. Aparece de súpeto e derrúbache todo, como a parede que lle cae a Buster Keaton. Entón claro, cando estamos dentro dunha sociedade na que todo é moi controlado, meditado e mercantilizado para obter un beneficio… Hai un peso racional no amor que hai que esfumar para que poida ser auténtico.

-Onde poden ver o show, as persoas que perdan hoxe a función de Redondela?

Estaremos en Boiro 26 de abril, e en Soutomaior 16 de maio. Xa temos prevista a estrea internacional, pero aínda non podemos revelar as datas.