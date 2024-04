O Festival de Cans avanza os concertos da súa XXI edición

O Festival de Cans, que celebrará a súa XXI edición do 21 ao 25 de maio, contará cun completo cartaz de grupos e solistas de distintos estilos e tendencias, entre os que destaca a presenza da banda de Muros The Rapants, o grupo galego de moda, xunto a outras bandas como Combo Paradiso ou Lontreira e artistas como Nat Simons ou a gaiteira Susana Seivane. En total haberá ata 25 actuacións con moita presenza feminina e de artistas que están a destacar especialmente nos últimos tempos. Como é habitual as actuacións de Cans apostarán pola música de baile e a diversión pero tamén haberá espazo para propostas innovadoras e vinculadas a propostas cinematográficas.

A banda muradana The Rapants pecharán os concertos do Espazo Estrella Galicia a última noite do festival, o sábado 25. Cunha traxectoria de apenas seis anos xa se converteron nun fenómeno de masas en Galicia e en Cans presentarán os temas do seu novo disco “La máquina del buen rollo” co que están a obter un gran éxito. En Cans tocarán de balde para o público do festival que poderá vivir unha gran festa como peche do evento.

A roqueira madrileña Nat Simons actuará tamén o sábado 25 no mesmo espazo. Malia a súa xuventude converteuse nun dos referentes da música americana en España e os seus concertos están cargados de enerxía. Presentará os temas do seu último disco “Felinas”. O cartel das actuacións no Espazo Estrella Galicia complétase coa presenza de Combo Paradiso o venres 24. Despois destas actuación centrais do venres e o sábado, o Espazo Estrella Galicia albergará sesión de dj´s a cargo de The Incredíble Peón Kurtz DJ (histórico membro do grupo Def con Dos) e da galega Señora DJ.

A banda arousana Lontreira estreará os concertos no Torreiro o venres pola tarde coa súa mistura de música tradicional mesturada con electrónica. Antes da súa actuación haberá unha retrospectiva sobre os seus elaborados videoclips no cuberto de Mucha e Juan do Peso. Xa o sábado pasarán pola sesión vermú do Torreiro o grupo do Morrazo Mediarea, unha das sorpresas do último ano na música tradicional, e pola tardiña o farán os coruñeses Escuchando Elefantes, un dúo cunha xa longa traxectoria e que son capaces de tocar distintos estilos sempre coa impresionante voz da cantante Silvia Rábade como gran atractivo.

No espazo Invernadoiro Rei Zentolo, terá lugar o sábado a actuación de Susana Seivane, que ofrecerá unha actuación especial para celebrar os seus 25 anos de traxectoria. Polo mesmo espazo tamén pasará Su Garrido Pombo presentando “Patios de Luz”, que une a música e o cine nun documental dirixido por Fran Rodríguez Casal. Os concertos de Seivane e Garrido son os únicos de pago do festival (entradas a 5 euros) dado o aforo limitado.