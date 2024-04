As festas de San Telmo resisten ao temporal cun éxito rotundo

O fogo de santelmo é un meteoro eléctrico que consiste nunha descarga electroluminescente provocada pola ionización do aire que orixinan as tormentas eléctricas. Chámaselle fogo, pero é un plasma de baixa densidade temperatura provocado por unha grande diferenza de potencial eléctrico atmosférica.

Mondra actuará mañá ás 23:00. | // ZELTIA IGLESIAS / D.P.

Este fenómeno toma o seu nome de San Telmo, patrón dos mariñeiros, que coñecían o fenómeno dende a antigüidade e crían que a súa aparición era de mal agoiro. Nestes fogos está inspirado o cartel das festas de San Telmo deste ano, que sen dúbida teñen como estrela principal a posta en valor da tradición, e que resisten ao temporal cunha grande afluencia de público, grazas ás dúas carpas instaladas este ano polo Concello.

A actriz Isabel Blanco deu lectura ao pregón o sábado a mediodía e pola tarde entregáronse os premios Cidade de Tui, a Susana Esteban e á Asociación Amigos da Catedral. Pola noite, chegou a música con numerosos concertos de diferentes estilos.

Ao longo da semana celebrouse a XIV Semana de Teatro Amador, na que actuaron a Compañía Artística Interdisciplinar do Espazo Xove, o grupo de teatro Chirlomirlo da Asociación Cultural Xuntanza de Randufe, o grupo de teatro Aloia da Asociación Cultural Aloia de Pazos de Reis, o grupo de teatro San Fins, e o grupo de teatro A Insua da Asociación Cultural A Insua de Caldelas.

Sábado 6

A festa continúa hoxe coa carreira popular que sae ás 11 dende a Corredoira. Entre as 12:00 e as 14:00, e entre as 20:00 e as 22:00 actuará polas rúas tudenses a charanga Cantos Somos.

A programación da tarde comeza ás 17:00, co pasarrúas “Os repoludos”, a cargo de Barafunda, que repetirán ás 19:00, e a actuación de O show de Fifo, que estará ás 18:00 na carpa da Corredoira con “Soño”.

A verbena comeza ás 21:00 con Claxxon, que estarán na rúa Compostela ata as 22:00, e entre as 00:00 e as 02:00.

Entre as 21:00 e as 23:00 actuarán na carpa da Corredoira La Timba Mullallo, e entre as 22:00 e as 00:00 haberá no espazo feiral verbena con Gin Toni’s.

Domingo 7

Mañá domingo 7 de abril, ás 12.30 horas terá lugar o tradicional Desfile-Exaltación do traxe tradicional, e a actuación da Banda de Música Unión de Guláns na Carpa da Corredoira. Antes, entre as 10:00 e as 13:00, poderán compensar os excesos das festas coa andaina popular que sae da praza da Inmaculada.

A charanga “A tu ritmo” percorrerá as rúas de Tui entre as 17:00 e as 18:00, e entre as 20:00 e as 22:00.

Na carpa da Corredoira actuar-á ás 18:00 a Banda de Música Popular de Tui, sucedidos ás 19:00 polo pasarrúas “Polis Tolos” de Troula.

Ás 19:00 comeza tamén a verbana coa Orquestra Los Players, na rúa Compostela, e ás 21:00 chegará á carpa da Corredoira a actuación de D’Crooners Band.

Un dos grandes nomes do cartel deste San Telmo, Mondra, actuará ás 23:00 no Espazo Feiral, seguido ás 00:00 por Dj Enter.

Ás 00:00 volverá a verbena á rúa compostela, de novo coa Orquestra Los Players.

Luns 8

O luns 8, San Telmo despedirase por todo o alto, comezando ás 08:00 coa Feira Cabalar en San Bartolomeu. A misa na honra de San Telmo será ñas 10:30 na Catedral, e ás 12:30, dará un concerto na carpa da corredoira a Banda Xuvenil de Tui. Tamén na carpa, ás 18:00 tocará a Banda de Música da escola naval militar de Marín, e ás 19:30 terá lugar o pasarrúas “Steampunk”.

Na praza da Inmaculada estarán ás 17:00 os xigantes e cabezudos co grupo de gaitas Santa Columba de Ribadelouro. Dende aí sairá, ás 22:30, o desfile de despedida das agrupacións musicais.

Para honrar aos confrares de San Telmo falecidos, ás 19:00 dende a glorieta de Vigo entrará a Banda de Guerra e Guión da BRILAT.

O grupo América fechará a festa coa súa verbena, na rúa de Compostela, ofrecendo ás 19:00 un anticipo do que continuarán ás 23:30, logo da tirada de fogos piromusicais, dende os Xardíns de Troncoso, que ás 23:15 porán o broche de ouro a estas festas.

Quen sabe se atoparemos nestes fogos o recordo daqueles que vían os mariñeiros na treboada.