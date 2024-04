Salvaterra conmemora con Raquel Castro o día do Libro

Dentro dos actos programados con motivo do Día Internacional do Libro que se celebra o vindeiro 23 de abril, o Concello de Salvaterra de Miño contará coa escritora Raquel Castro.

O próximo sábado 27 de abril ás 12:00 horas na Biblioteca Municipal de Salvaterra a escritora de Salvaterra de Miño presentará aos e ás asistentes as súas obras, e falará da súa traxectoria como autora.

Raquel Castro

Raquel Castro, natural de Alxén, é escritora e profesora de lingua e literatura galegas no ensino secundario. Dirixe o Grupo de Teatro amador “Ata sempre” de Alxén, Salvaterra de Miño, dende o ano 1999.

Dende aquela, escribe obras de teatro tanto para o grupo de adultos coma para o de nenos e nenas, ademais de ser Presidenta da Asociación Teatral de Alxén. Esta Asociación é a encargada de organizar as Xornadas de Teatro de Alxén dende o ano 2000. Ademais imparte talleres de teatro nos institutos onde traballa, para o alumnado de secundaria, pois considera que o teatro é unha ferramenta fundamental no ensino. No IES Ribeira do Louro (O Porriño) coordina o Premio de Teatro Roberto Vidal Bolaño.

Ten publicadas decenas de obras, entre as que destacan As terapias da doutora Ledicia coa que tivo Mención de Honra nos Premios Estornela de Teatro Infantil e foi finalista na Gala do Libro Galego 2016 na categoría de Teatro, A formiga fóra do carreiro, que estivo tamén nominada na Gala do Libro Galego 2019, ou a novela Sobremesas sobre versos, coa que obtivo o I Premio de literatura infantil Simbad para o recordo e o Alzheimer.

E é que Castro non escribe só teatro, tamén publicou varias novelas e relatos, como “Melodías para amorodos bañados en chocolate” para O libro da música, e “Quen non esqueceu unha rosa no medio dun libro?” para O Libro da rosa, no relativo aos relatos ou, no relativo ás novelas, Nº atómico 74, para público xuvenil e Bestiario doméstico, para público infantil.

Por todo iso, nunha data tan salientable como o Día do Libro, Raquel Castro achegará o público a súa traxectoria, dando aos e ás salvaterrenses a oportunidade de coñecer a esta veciña ilustre, e descubrir a súa obra e traballo.

Outras actividades

Dentro das actividades programadas para a conmemoración do día do libro, o Concello de Salvaterra tamén organiza unha “Biblioteca Viaxeira” para nenas e nenos de entre 3 e 10 anos, que comezou a celebrarse no Centro Cultural de Alxén e no Centro Cultural de Fornelos, e continuará o 25 de abril na Casa do Maior en Leirado (espazo da biblioteca), e o 26 de abril na Biblioteca Municipal de Salvaterra de Miño.

As actividades, todas de balde, comezarán ás 18:00 horas.