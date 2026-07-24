O Grove invita a disfrutar del concierto de Ensemble Groba, una de las grandes citas musicales del verano

El alcalde, José Cacabelos, y la concejala de Cultura, Pilar Galiñanes, hacen un llamamiento a la ciudadanía para que participe en el recital de Ensemble Groba, que se ofrece mañana en el Auditorio Municipal de Monte da Vila y que está financiado por el programa Máis Música, una iniciativa que impulsa la celebración de conciertos de calidad en los municipios gallegos.

Desde el gobierno local destacan que el público tendrá la oportunidad de disfrutar de la música de cámara «de una forma amena» y de la mano de una formación de primer nivel, considerada una de las grandes referencias gallegas en este género.

El programa del concierto combinará composiciones de grandes autores de la música clásica con obras del compositor gallego Rogelio Groba. El repertorio incluirá la Passacaglia de Georg Friedrich Haendel en la versión de Aslamazyan; el Cuarteto n.º 12 K.156 de Wolfgang Amadeus Mozart; Catro Bagatelas y Divertimento, ambas de Rogelio Groba; y la conocida Simple Symphony de Benjamin Britten.

El cartel de la actividad. / FdV

Como colofón de la velada, el Ensemble Groba ha anunciado una sorpresa final para todos los asistentes, cuyo contenido no ha sido desvelado.

La asistencia al concierto será gratuita, aunque será necesario retirar una invitación previamente. Los pases podrán recogerse en la Biblioteca Municipal, en la Oficina de Turismo o en el propio Auditorio desde una hora antes del inicio de la actuación, hasta completar el aforo.

Con esta propuesta, el Concello de O Grove continúa reforzando su programación cultural de verano, acercando la música clásica y de cámara al público y consolidando al municipio como uno de los referentes culturales de la comarca durante la temporada estival.