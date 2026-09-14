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El sindicato CSIF recurre la decisión del alcalde de Ribadumia de derogar las bolsas de trabajo

Tildan la medida de «falta de respeto» a los trabajadores municipales y los ciudadanos

Fachada del Concello de Ribadumia.

Fachada del Concello de Ribadumia. / Iñaki Abella

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Anxo Martínez

Ribadumia

El sindicato de funcionarios CSIF carga contra el alcalde de Ribadumia, David Castro, tras la derogación de las bolsas de trabajo abiertas en su día dentro del proceso de estabilización del empleo temporal.

La central CSIF ha recurrido la decisión en vía administrativa, al considerar que la derogación debería estar precedida de una negociación y una justificación que no se produjo.

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Para los funcionarios, esta medida es una «falta de respeto» tanto para la plantilla municipal como para los ciudadanos que se presentaron al proceso.

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