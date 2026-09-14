El complejo deportivo de Samil tiene fecha de caducidad: así se transformará esta zona de Vigo en los próximos años

Vigueses y visitantes disfrutan desde hace algo más de un año en la playa de Samil, uno de los puntos más visitados de la ciudad, de un paseo mucho más amplio y, sobre todo, un arenal más extenso cuyas dunas siguen creciendo sin parar. Todo ello es producto del proyecto planteado por el Concello de Vigo al Gobierno central para la regeneración de Samil, buscando revertir los efectos de la construcción en la década de los 70 del siglo pasado del paseo que constriñó las dunas. Tanto el alcalde vigués, Abel Caballero, como la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, mostraron en una visita a la obra ya realizada su compromiso de extender la regeneración al resto del litoral, un desafío que sigue quemando etapas en los despachos y que llegará hasta la desembocadura del Lagares.

¿Qué supondrá esto? Que las instalaciones deportivas que se ubican en ese extremo de Samil tienen ya fecha de caducidad y que la cuenta atrás para su demolición se ha activado, consiguiendo el Concello ganar tiempo y situar el cierre de las mismas a un horizonte de 10 años vista, en 2036, según ha confirmado Abel Caballero tras una ardua negociación con el Ministerio de Transición Ecológica, que comenzó con la anterior ministra, Teresa Ribera, y continuó con la actual.

«Nos exigían cerrar ya las instalaciones deportivas, cuando tienen un uso amplísimo y yo dediqué un año entero en decirle al Ministerio que necesitábamos tiempo para hacerlas en otro sitio, calculando un tiempo para conseguirlo de 10 años», explica el alcalde vigués sobre el futuro del campo de fútbol y pistas de tenis que son parte de la memoria de los vigueses. ¿Cuál es el plan municipal? Trasladar todas estas dotaciones a la zona de A Balsa, en la parroquia de Matamá, donde el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) tiene reservado un gran ámbito de decenas de miles de metros cuadrados para un gran espacio deportivo, que incluirá también pistas de atletismo y servicios de todo tipo.

La moratoria que ha concedido el Gobierno central a las instalaciones de Samil ha permitido también al Concello activar distintas inversiones en estas, con la mejora del campo de fútbol en marcha y el arreglo de las pistas de tenis, que precisan una importante actuación ante su deterioro y las quejas de los usuarios.

Se matan así dos pájaros de un tiro para, por un lado, construir ese gran complejo deportivo en Matamá al otro lado del Lagares y, por otro, despejar el terreno para seguir regenerando Samil, «un éxito total en el que el Gobierno pagará el retranqueo y las dunas y nosotros la carretera, como hicimos en la primera fase, por lo que todo Samil quedará igual», añade Caballero.

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Antes, sin embargo, será el turno de otras fases del proyecto, para dar continuidad a la actuación entre Argazada y el espacio que ocupaba el antiguo Camaleón, un tramo de 500 metros en el que se retranqueó 25 metros el paseo para dar espacio a la duna en su crecimiento. El próximo paso que dará el Concello, que ya perfila el anteproyecto con Transición Ecológica, será el derribo de la antigua cafetería Di San Remo, hasta donde llegará aproximadamente la segunda fase, aunque también se planifica el traslado hacia otro punto de Samil de la pista de patinaje y el «half pipe», dotaciones con un gran uso por parte de los vigueses.