Los vecinos claman contra los vertidos y la maleza del río de O Con

El río de O Con, en Vilagarcía, sufre desde hace unos días un nuevo vertido de aguas sin depurar. Se ha producido a la altura del número 57 de la calle Rodrigo de Mendoza y habría empezado, como mínimo, el sábado por la tarde. El vertido no solo era perceptible por el color del agua, sino también por el mal olor existente en la zona.

El Ayuntamiento ha asegurado que el problema se resolverá a lo largo de la jornada del martes, y que se ha debido a una conjunción de tres factores.

Según Ravella, la obra del tanque de tormentas ha obligado a apagar un bombeo de la plaza de abastos, y esto hace que el agua vaya más despacio hacia la depuradora de Ferrazo, por lo que se acumula en mayor medida en las tuberías.

Maleza existente en el río a su paso por Rodrigo de Mendoza. / FdV

A mayores, las mareas de los últimos días, de bastante intensidad, hicieron que subiera el nivel de agua en las canalizaciones de pluviales y del saneamiento, lo que también ha dificultado la evacuación del agua de los colectores.

Y, en tercer lugar, se ha detectado una fisura en la parte superior de un aliviadero, que es, según Ravella, «de donde procede la emisión» detectada ahora en Rodrigo de Mendoza.

Desde el Ayuntamiento sostienen que «no hubiera pasado nada en condiciones normales, porque al encontrarse en la parte de arriba del tubo, el agua no tendría que llegar. Pero al sumar que se bombea más despacio al tener que prescindir de una estación, y al fuerte retroceso que provocan las mareas vivas, las tuberías se llevaron a tope y salió agua por la fisura».

El río O Con, donde se acumulan numerosos residuos, sufrió esta mañana su enésimo vertido de aguas sucias, teñidas de blanco. / M. Méndez

En todo caso, desde la administración local señalan que el punto de vertido ya está localizado, y que a lo largo de la jornada del martes se procederá a sellar la fisura.

Este episodio no es, de todos modos, aislado en el tiempo, ya que en las últimas semanas se produjeron otros vertidos, ya sea al río de O Con o a sus afluentes del curso bajo, como son los arroyos de A Lomba y Santa Mariña.

Vegetación muy alta

A mayores, otro motivo de preocupación para el vecindario es el tamaño que ha alcanzado la maleza y la vegetación en algunos puntos del río, principalmente entre A Coca y Rodrigo de Mendoza, donde las plantas han crecido tanto a lo alto como a lo ancho del cauce, dejando apenas un estrecho pasillo para el paso del agua.

Manuel Méndez

La asociación de vecinos Fonte da Coca ha reclamado al Concello la limpieza de esa vegetación, por temor a que pueda producirse un episodio de lluvias intensas con esa vegetación sin cortar y eso cause el desbordamiento del río.

El presidente del colectivo, Óscar Rey, entregó por registro un escrito el pasado 17 de agosto, reclamando al Ayuntamiento tanto la limpieza y desbroce de esa zona del río, como que requiera a Augas de Galicia un dragado, por temor a que el caudal desborde en invierno debido a la acumulación de sedimentos.

Además, Óscar Rey ha alertado, a través de la asociación vecinal, de la existencia de ratas entre los parques de A Coca y Celso Emilio Ferreiro, debido a la falta de limpieza del río.