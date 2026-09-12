Muere un septuagenario mientras se bañaba en una playa de O Grove

Un varón de 78 años perdió la vida esta tarde cuando se encontraba nadando en aguas de San Vicente de O Grove, muy cerca de Pedras Negras y San Vicente do Mar.

Se llama Carlos y es natural de Santiago de Compostela, aunque pasa largos períodos en la localidad grovense, dado que tiene allí una segunda residencia, por lo que es muy conocido y, dicen algunos de sus amigos, también «muy querido».

Resulta que, como tantos otros días, había acudido con su esposa a la playa de Seixeliño, al lado de la popular zona de baño de Area da Cruz, para disfrutar del sol y el baño.

A eso de las dos de la tarde quienes lo acompañaban vieron que estaba nadando, pero de pronto observaron que flotaba boca abajo y no se movía, por lo que se alarmaron y rápidamente algunos de los allí presentes entraron en el agua para rescatarlo y trasladarlo a la orilla.

En el lugar se encontraba un médico, que de inmediato empezó a practicar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, al tiempo que la mujer de la víctima y otros familiares pedían ayuda y alertaban a 061 y 112 Galicia, movilizándose el helicóptero de emergencias con base en Santiago de Compostela.

Cuando aterrizó la aeronave, en la propia playa, quienes acompañaban a la víctima seguían tratando de reanimarlo, al igual que lo intentaron los propios facultativos del helicóptero, pero nadie pudo hacer nada por salvarle la vida, decretándose su fallecimiento poco antes de las tres de la tarde.