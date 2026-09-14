O Grove intensifica la lucha contra la hierba de la Pampa

El Concello de O Grove mantiene su apuesta por frenar la expansión de la hierba de la Pampa en la península meca, uno de los principales focos de trabajo en Galicia para el control de esta especie exótica invasora. En colaboración con Galicia Ambiental y distintas organizaciones de la comarca de O Salnés, el Ayuntamiento prepara una nueva jornada de voluntariado ambiental que permitirá avanzar tanto en la retirada de ejemplares como en el conocimiento de su presencia sobre el terreno.

La actividad se desarrollará el sábado 26 de septiembre, a partir de las 9.00 horas, y está abierta a personas voluntarias de cualquier municipio de O Salnés. El punto de encuentro será el aparcamiento de autobuses de la isla de A Toxa.

La jornada combinará dos actuaciones. Por un lado, los participantes retirarán los plumachos de las plantas una vez finalizado su periodo reproductivo, con el objetivo de reducir la dispersión de semillas. Por otro, realizarán trabajos de geolocalización y cartografiado de los ejemplares que permanecen en distintos puntos de la península.

Integrantes del campo de voluntariado «A terra que habita no mar», promovido por el camping Fieitás. / FdV

Esta segunda tarea resulta especialmente importante para el Concello de O Grove y Galicia Ambiental, ya que permitirá actualizar el inventario de presencia de Cortaderia selloana y disponer de una herramienta para planificar las siguientes intervenciones de eliminación. Está previsto que estas actuaciones comiencen a partir del 1 de enero, cuando las plantas se encuentren ya fuera del periodo reproductivo.

Años de trabajo en la península

La actuación de septiembre da continuidad a una estrategia que el Concello de O Grove y Galicia Ambiental vienen desarrollando desde hace varios años para evitar que las especies invasoras se consoliden y sigan avanzando por la península.

En este tiempo se han llevado a cabo campañas de voluntariado para retirar no solo hierba de la Pampa, sino también otras especies invasoras, como la uña de gato. Uno de los ejemplos más recientes se produjo en septiembre de 2025, durante el campamento de voluntariado «A Terra que habita no mar», en el que se retiraron 1.451 kilos de especies invasoras, basura y escombros, de los que 443 kilos correspondieron a plumeros de hierba de la Pampa.

La jornada de voluntariado para eliminar uña de gato en O Grove. / Afundación

A estos trabajos se sumaron posteriormente actuaciones específicas de mayor alcance. Durante 2025 fueron eliminados más de 1.500 ejemplares de Cortaderia selloana en diferentes zonas de O Grove, dentro de las intervenciones destinadas a frenar su expansión y evitar que los focos existentes en la península se conviertan en puntos de propagación hacia otros territorios.

La estrategia municipal pasa así por combinar la retirada de las estructuras reproductivas, el seguimiento de los ejemplares y su eliminación progresiva. El objetivo es evitar que la planta invasora continúe extendiéndose y, paralelamente, avanzar en la restauración de las zonas en las que ya ha intervenido.

«Territorio barrera»

La importancia de estas actuaciones trasciende además los límites municipales. La península de O Grove constituye un espacio estratégico para contener la expansión de la hierba de la Pampa hacia otros puntos del territorio, de ahí que la convocatoria busque implicar a voluntarios de toda la comarca.

David Eyo (El Hombre del Bosque)

Galicia Ambiental reclama una actuación coordinada entre los municipios de O Salnés, al entender que el control de la especie no puede limitarse a los puntos donde actualmente se están desarrollando trabajos. La participación ciudadana pretende aportar más capacidad de actuación sobre el terreno y, al mismo tiempo, aumentar la sensibilización sobre el impacto de la especie en los ecosistemas y la biodiversidad.

El trabajo desarrollado en O Grove se integra, además, en el proyecto LIFE Coop Cortaderia+, del que forma parte Galicia Ambiental y que reúne a entidades de distintas regiones atlánticas de España, Portugal y el suroeste de Francia.

El programa persigue mejorar los métodos de control y gestión de la especie invasora y crear un «territorio barrera» que permita proteger las zonas interiores, donde se busca avanzar hacia su erradicación.

La actuación del próximo 26 de septiembre representa, por tanto, un nuevo capítulo de un trabajo que en O Grove se viene desarrollando de forma continuada: localizar, cartografiar, retirar y eliminar ejemplares para intentar que la hierba de la Pampa no siga ganando terreno en la península meca.