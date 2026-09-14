Arosa pide a la Xunta más «cuidados» para el puente en su 41 aniversario

Hace 41 años, los vecinos de A Illa celebraban por todo lo alto el fin de sus problemas de comunicación con el continente. El motivo era la inauguración de un puente de 1.995 metros lineales que ha conseguido transformar por completo el pequeño municipio arousano. Tras una profunda reforma estructural en 2010, el puente adolece de un mejor mantenimiento habitual por parte de la Xunta, o por lo menos, eso es lo que entiende el regidor del municipio, Luis Arosa.

El alcalde, que ensalza la importancia que tiene la infraestructura para el municipio 41 años después de su puesta en funcionamiento, destaca que «la Xunta no está realizando tareas habituales de mantenimiento, como la eliminación de hierbas, reparaciones de carril-bici y sendas peatonales o la reparación de las vallas dañadas por accidentes de tráfico, alguna de las cuales lleva años en esa situación». Es por ello que aprovecha la efeméride de la inauguración del puente para reclamar a la Xunta «esos trabajos que son tan importantes para dar una buena imagen al turismo».

Arosa insiste en la importancia que tiene el puente para A Illa, no solo como nexo de unión viaria con el continente, sino también porque «a través de él nos llegan todos los servicios, desde el agua corriente a la electricidad, pasando por el teléfono». Su construcción «fue una auténtica liberación para los 6.000 presos, tal y como rezaban las pintadas históricas que había en el municipio» y que él todavía alcanzó a ver en alguno de los muros en las que se realizaron, ya que Arosa todavía nacería cinco años después de la inauguración de esta infraestructura.

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El puente de A Illa supuso una importante transformación para el pequeño municipio arousano, que pasó de no tener prácticamente ningún vehículo a motor a contar con un parque móvil de más de 3.000 vehículos y a un desarrollo urbanístico muy rápido. También acabó con el histórico aislamiento del municipio, que tenía que recurrir a una motora y a una barcaza para el traslado de personas y de mercancías entre el pequeño municipio arousano y el continente. n