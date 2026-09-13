Vilaxoán ya es la cuarta lonja más importante de Galicia en ventas de almeja y berberecho

En plena crisis del sector marisquero en Galicia, la lonja de Vilaxoán se ha aupado hasta el cuarto puesto en el ranking de lonjas de la comunidad en lo que a ventas de almeja y berberecho se refiere.

Con la de O Testal (Noia) desaparecida del mapa y buena parte del sector extractivo acogido a ceses de actividad, a la espera de poder recuperar algún día sus mermados bancos, la vilaxoanesa se codea ahora con las «rulas» de Carril, cuyo liderazgo está cada día más en entredicho, Tragove (Cambados) y Campelo, que son, por este orden, las que dominan las operaciones de primera venta de dichos bivalvos en lo que va de año.

Entre el 1 de enero y el 31 de agosto se subastaron en el conjunto de las lonjas gallegas 718 toneladas de almeja y berberecho por valor de casi 14 millones de euros, y resulta que la mitad, concretamente 411 toneladas y 7,5 millones de euros, corresponden, precisamente, a esos cuatro puntos de venta.

En dicho periodo, Carril tuvo que conformarse con 126 toneladas y 2 millones de euros, siendo superada en facturación por Cambados, que alcanzó los 2,3 millones tras despachar 106 toneladas.

Subasta de almeja de la OPP-89 Parquistas de Carril en la lonja de Vilaxoán, ayer. / Iñaki Abella

Tras ellas, Campelo, con casi 100 toneladas que supusieron 1,8 millones de euros, y la lonja de Vilaxoán, que va ya por 80 toneladas y 1,3 millones de euros.

La razón, como ya se explicó en ocasiones anteriores, la llegada al puerto vilaxoanés de buena parte de la mercancía que obtienen los socios de la Organización de Productores Pesqueros (OPP-89) Parquistas de Carril, que al decidir abandonar la lonja carrilexa están contribuyendo al despegue económico de la cofradía de Vilaxoán y su lonja.

De ahí que el lento declive de la primera sea directamente proporcional al progresivo despegue de la segunda, tal y como puede apreciarse con solo analizar los resultados del último lustro.

Entre enero y agosto de 2022, incluidos, Carril despachaba casi 634 toneladas de almeja y berberecho (6 millones de euros), bajando a 580 toneladas (7 millones de euros) en el mismo periodo de 2023, desplomándose hasta las 311 toneladas en 2024 (4 millones) y manteniéndose en 316 toneladas (3,7) millones en 2025, para caer en este 2026 a las 125 toneladas antes aludidas.

La lonja de Vilaxoán. / Iñaki Abella

Por el contrario, Vilaxoán manejaba únicamente 41 toneladas (553.000 euros) en 2022, y 39 toneladas (586.000 euros) en 2023, ocupando por aquel entonces el puesto 13 del ranking. Con la crisis marisquera ya latente, esta «rula» bajó hasta 25 toneladas (457.000 euros) entre enero y agosto de 2024.

Pero en ese mismo periodo de 2025 empezó la recuperación, superando las 43 toneladas (564.000 euros) gracias a que los parquistas de Carril empezaban a operar allí, precisamente en el mes de agosto, y esas operaciones se hicieron notar mucho más en los ocho primeros meses del ejercicio en curso, con las 80 toneladas y 1,3 millones de euros antes mentados. Es decir, que en el último lustro Vilaxoán ha duplicado su volumen y sus ingresos.

Japónica

Sobre todo gracias a la almeja japónica, pues tras superar las 73 toneladas en lo que va de año (1,2 millones), Vilaxoán ya pisa los talones a Campelo, con 92 toneladas (1,5 millones de euros) de esta misma especie, acercándose a Cambados, 96 toneladas y 1,9 millones de euros, y a Carril, con 115 toneladas de japonesa que generaron 1,9 millones de euros.

Es tal el repunte de Vilaxoán que llega a ser la segunda lonja si se analiza solo la situación del berberecho, pues roza las 4 toneladas y supera los 20.000 euros con este bivalvo, mientras que Carril vendió 6 toneladas (35.000 euros), Campelo colocó en el mercado poco más de una tonelada y Cambados, únicamente 3 kilos.

En relación con la almeja fina, decir que fueron 4,5 toneladas en Campelo, 3,8 en la lonja de Carril, 2,8 en la de Vilaxoán y 1,8 toneladas en Tragove.

En definitiva, que la «rula» vilaxoanesa apunta ahora más alto que nunca, tras recortar distancias a Carril, Campelo y Cambados y dejar atrás a todas las demás que hace un lustro estaban por encima, como Moaña, Esteiro, Muros, A Illa, Vilanova, O Grove, Cabo de Cruz, Rianxo y la «todopoderosa» lonja de Noia.