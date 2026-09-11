Alertan de la presencia de ratas en el centro de Vilagarcía de Arousa

Vecinos y comerciantes alertan de la presencia de ratas en pleno centro de Vilagarcía de Arousa. Más concretamente en el entorno de la plaza de Galicia y las calles de Clara Campoamor y A Baldosa.

Los denunciantes sostienen que se trata de ejemplares «de gran tamaño» que suelen merodear por estas concurridas zonas peatonales cuando hay menor actividad humana en ellas, sobre todo a primeras horas de la mañana y al atardecer.

Es por ello que reclaman medidas urgentes para «acabar con ellas antes de que la plaga vaya en aumento», ya que lo consideran «un problema de salud pública y una pésima imagen para la ciudad».

Sus quejas se suman a las efectuadas hace solo un par de meses por los vecinos del barrio de Os Duráns, en Vilagarcía de Arousa, quienes denunciaron también una «plaga de ratas» en el entorno del transformador de Fenosa situado al lado del asilo de ancianos, llegando a decir que la presencia de los roedores se había intensificado y mostrando su preocupación por las posibles consecuencias que pueden acarrear para la salud pública.

El río O Con, donde se acumulan numerosos residuos, sufrió esta mañana su enésimo vertido de aguas sucias, teñidas de blanco. / M. Méndez

Los residentes en Os Duráns aclararon entonces que el problema no se limita a la calle, sino que en los edificios más próximos a la finca en la que se ubica el transformador eléctrico han comenzado a detectar la entrada de roedores en los mismos, lo cual constituye «una situación especialmente alarmante», argumentaban.

Llegaron a decir que las ratas pueden verse con frecuencia alrededor de los contenedores de basura y desplazándose por la vía pública a plena luz del día, sin mostrar apenas temor al paso de los peatones.

Más recientemente, hace apenas un mes, la asociación de vecinos Fonte da Coca denunciaba la falta de limpieza en la zona y exigían al Concello el desbroce de la vegetación del cauce del río O Con, al tiempo que alertaban de que se trata de «un foco de insectos y roedores».

De ahí que la citada entidad solicitara a la empresa Plagal que intensifique los tratamientos contra las ratas, recomendando, igualmente, la máxima precaución y protección a los operarios, para prevenirse ante posibles mordeduras y picaduras.

Manuel Méndez

A todo esto hay que sumar, aunque por lo habitual que resulta parece menos noticiable, la presencia de ratas en el contaminado río O Con y uno de sus principales afluentes, el regato Santa Mariña, en el entorno del Centro Comercial Arousa, el parque de A Xunqueira y el conjunto monumental de Vista Alegre.

En estos lugares, como también en las inmediaciones de la plaza de abastos, es frecuente verlas durante la bajamar, sobre todo en los alrededores de los desagües de aguas pluviales que vierten en el cauce fluvial y bajo los puentes de piedra que dan acceso a la zona de recreo de A Xunqueira y el pazo de Vista Alegre.

Este tipo de situaciones ya se había vivido en años anteriores en zona de Vilagarcía como Trabanca Badiña, donde los residentes llegaron a denunciar una «invasión de ratas» cerca de las vías del tren, en la calle Ferrocarril y Camiño do Foro, alegando que los roedores campaban a sus anchas por allí, «llegando a introducirse en algunas viviendas».

«Desde hace mucho tiempo tenemos un problema importante con los ratones, el cual fuimos solventando poco a poco, a base de raticidas y demás, pero es que ahora lo que padecemos en el vecindario es un problema grave de salud pública debido a la existencia de grandes ratas», proclamaban los afectados en junio de 2024.