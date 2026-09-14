Iago Rodríguez, el ourensano que repartió pizzas para pagarse la licencia de piloto y ahora protege los montes gallegos desde el cielo

Hubo un tiempo en el que el ourensano Iago Rodríguez terminaba una jornada trabajando en incendios forestales, se quitaba el uniforme de brigadista y, en lugar de irse a dormir, se subía a una moto para repartir pizzas. Al día siguiente volvía al monte y después de otra jornada entre humo, calor y mangueras, otra vez a la moto. Tenía entonces un objetivo bastante más arriba de los bosques que recorría a pie: quería proteger el territorio desde el aire, ser piloto de helicóptero.

Para pagarse la formación trabajó de repartidor, hizo de monitor de tiempo libre, trabajó en una empresa de hinchables y pidió un préstamo al banco. Fueron meses de poco sueño, mucha ambición y muchas horas que terminaron llevándolo a la cabina de un Bell 412 en el que ahora, con 29 años, se sienta a los mandos en la misma base en la que empezó su trayectoria en los incendios forestales: A Merca.

El ourensano cuenta cada uno de los pasos de su carrera con el mismo entusiasmo porque cada uno de ellos «mereceron a pena, porque estou onde quería estar. Podo dicir a boca chea que vou ó traballo feliz».

Esa felicidad comenzó a labrarse en el año 2019. Iago estudiaba en aquel entonces unas oposiciones que no acababan de convencerle, pero en la academia sí encontró su futuro, «un compañeiro faloume das posibilidades de unirme as brigadas forestais e chamoume a atención, así que probei». O Xurés, Valdeorras y finalmente Toén fueron los inicios de una andadura en la que aprendió a leer el fuego desde el suelo y en la que descubrió que quería apagarlo desde el cielo.

«A min a aviación encantábame dende enano. De pequeno quería ser piloto de avión, pero era algo que se di de cativo e de maior ves que as posibilidades pois son as que son, pero aquí vin o que se fai cun helicóptero e volveu entrarme aquela cousa», cuenta. La convivencia diaria con las aeronaves y con sus pilotos terminó por convertir aquella afición infantil en una opción real. En el año 2023 decidió que dejaría de sentarse en la parte de atrás del helicóptero y que la próxima vez que se encontrase con sus compañeros sería él quien los llevaría.

Con la convicción de que sería así, ideó un plan. La formación es privada y exigía una inversión que no podía asumir, por eso, mientras continuaba trabajando como bombero forestal, buscó todas las horas de trabajo que pudo compaginar con la intención de «aforrar canto antes un colchón que me permitise formarme en Madrid, o sitio máis preto para licenciarte como piloto».

De aquellos meses previos, Rodríguez tiene claro que «o peor era cando chegabas de todo un día de lume e sabías que a xente ía a descansar a casa, pero eu aínda tiña que ir coa moto por aí a repartir pizzas e o día seguinte en algunha ocasión volver ó mesmo lume, porque ou non se apagara ou reactivárase...Era ir ó traballo fastidiado, con esa carga mental, pero merecía a pena». Con todo, pese a su trabajo como bombero forestal, sus horas de repartidor y algún fin de semana con niños— porque también tiene el título de monitor de tiempo libre— para completar el coste de la formación solicitó un préstamo bancario .

Formación contrarreloj

La parte económica fue el primer reto, el segundo fue la forma física, pero la que no se ve: la salud. «Para que te acepten o primeiro filtro é o recoñecemento médico, un dos máis esixentes porque tes que estar 100% perfecto, de feito unha recomendación que fago e que se alguen se plantexa esta vida, faga ese chequeo pola súa conta, porque a desilusión de por todo o esforzo para descubir que non é posible porque igual levas toda a vida tendo unha pequena arritmia sen sabelo ou vendo as cores un pouco cambiadas...ten que ser durísimo».

Iago Rodríguez inspeccionando el helicóptero. / Brevebretema

No fue su caso. Superó las pruebas y en agosto de 2023 comenzó el curso integrado de piloto comercial en el aeródromo de Cuatro Vientos, en Madrid. Allí cursó 13 asignaturas impartidas y examinadas íntegramente en inglés con la exigencia de una nota mínima de 7,5 sobre 10 para aprobar y con un sistema que añadía presión. Tenía cuatro intentos por asignatura y, desde el primer examen, comenzaba a correr un plazo de año y medio. Si una materia se atragantaba en el cuarto intento o se agotaba el tiempo, había que empezar de nuevo todo el curso.

Navegación, meteorología, legislación aérea y rendimiento de las aeronaves fueron algunas de las materias que tuvo que sacar adelante antes de pasar «a mellor parte», la práctica. Llegaron las horas de vuelo en el Robinson 22 y finalmente «la suelta», el primer vuelo en solitario. «Estar alí arriba e mirar para o outro lado e ver que estaba vacío e que estás ti solo para a toma de decisións é un momento moi bonito na carreira de todo piloto, pero tamén moi esixente».

Vuelta a casa

Con la licencia y la habilitación para el Bell 412 llegó también el regreso a Ourense. Hace un mes que cumplió su sueño, «traballo no que me gusta e o lado da casa, non se pode pedir mías», dice el joven piloto cuya jornada comienza «coa revisión da documentación, a meteoroloxía e os avisos que afectan ao espacio aéreo. Despois a inspección técnica do helicóptero e o cálculo da distribución do peso dos brigadistas se hai que sair, porque o helicóptero é como un péndulo suspendido polo rotor. Calquera mínimo cambio de peso vai facer que vaia descompensado e cando chega unha alarma, a tripulación ten que estar preparada para despegar nun máximo de dez minutos», explica.

En el aire, el trabajo exige mucho más que pilotar. Hay que controlar la aeronave, la meteorología, las comunicaciones, el comportamiento del incendio y la coordinación con el resto de medios. «Antes como brigadista era un agotamento máis físico; aquí na cabina hai moita máis fatiga mental», cuenta el ourensano que tiene algo que no se aprende en una escuela de vuelo: conocimiento del incendio desde el terreno.

«Saber como funciona o incendio dende o suelo axuda a prever a súa progresión e as partes máis comprometidas», dice quien durante años estuvo en el lugar de quienes ahora esperan la llegada del helicóptero y conoce de primera mano lo que ocurre cuando las llamas cambian de dirección o las condiciones obligan a modificar el operativo. Por eso es claro: «o helicóptero sen a brigada non é nada e a brigada sen o helicóptero tampouco moito. Tampouco somos ninguen sen os emisoritas os mecánicos...Este é un traballo de equipo», dice desde arriba, pero con los pies en el suelo.