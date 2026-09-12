Medio Ambiente
Basura de «merendolas» y hasta una impresora salen del parque de A Coca de Vilagarcía
La iniciativa de arte y lucha contra la basuraleza de Limpiarousa, Boreal e Ilustratón dejó obras de arte y un mensaje para usuarios
Limpiarousa, Boreal e Ilustratón reeditaron ayer una colaboración que reunió a amantes de la naturaleza como musa de la creación artística, pero sobre todo, como fundamento de la vida. En esta ocasión fue en el parque de A Coca de Vilagarcía de Arousa donde la parte de recogida de residuos se saldó con basura tan diferente que hasta encontraron una impresora y que dejó un mensaje para las personas que acuden a pasar la tarde.
Desde el colectivo ecologista notaron la presencia de residuos pertenecientes a merendolas y demás y, en general, «bastante basura reciente, pero también mucha antigua. De hecho, tuvimos que escarbar en la tierra para sacar cosas».
Trozos de ropa, piezas de calzado, restos de madera, cerámicas incrustadas en la ribera del regato, una impresora y envases fueron algunos de los elementos retirados tanto de la zona de bancadas del merendero como de las orillas.
El escenario y mismo este momento de plantar cara al incivismo, también fueron retratados por los artistas que se sumaron a la iniciativa de la mano de la otra pata organizadora de esta tarde diferente. Así, de la mano de Boreal e Ilustratón se crearon obra de arte, aunque los ilustradores también se ensuciaron las manos.
En la anterior ocasión, la iniciativa se desarrolló en el parque de O Castriño y desde la organización explican que, en esta ocasión, se optó por el de A Coca porque «son lugares que, aparentemente están bien, pero si rascas un poco ves que hay bastantes desechos. De hecho, se ve que la gente viene a pasar el tiempo y no siempre deja todo recogido», detallaron desde Limpiarousa.
Asimismo, recordaron que, al igual que todas sus iniciativas, estas intervenciones no solo buscan contribuir a la conservación del medio ambiente, sino dar visibilidad al problema de la basuraleza y tomar conciencia de la necesidad de suma esfuerzos ya no en limpiar, sino en no ensuciar y en optar por comportamientos respetuosos.
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