Tráfico
Vilagarcía habilita un nuevo aparcamiento público gratuito con 90 plazas en A Escardia
El Ayuntamiento llega a un acuerdo con el propietario de dos parcelas, que suman 2.000 metros cuadrados
La red de aparcamientos públicos gratuitos de Vilagarcía se ampliará en las próximas semanas con la incorporación de un nuevo terreno en la zona de A Escardia, donde el acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento con uno de los propietarios permitirá habilitar 90 plazas de estacionamiento gratuito en los algo más de 2.000 metros cuadrados de superficie que suman las dos parcelas en las que está previsto actuar.
La nueva bolsa de aparcamiento se situará en el último tramo de la calle Vila Janer, después de pasar el colegio de A Escardia hacia la subida de la estación. Tendrá entrada por el solar de menor tamaño y permitirá acceder al contiguo, situado al fondo. Los trabajos para acondicionar los terrenos ya han comenzado, y previsto que el aparcamiento esté operativo una vez se coloque el vallado perimetral y se rebaje la acera. La intervención coincidirá con la Semana Europea de la Movilidad.
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