Gardacostas incauta un millar de artes ilegales, casi 300 kilos de pescado y marisco y otra embarcación

La lucha diaria contra los piratas de las rías a manos de Gardacostas de Galicia permite hablar esta vez del decomiso de más de un millar de artes de pesca ilegales, una embarcación y alrededor de 286 kilos de pescados y mariscos, todo ello durante los operativos desarrollados en la última semana, tanto por tierra como por mar.

De esos controles, que además supusieron el levantamiento de 32 actas, destaca nuevamente la presencia de nasas ilegales en las rías gallegas, puede que decenas de miles. Esta vez fueron 1.084 las que estaban sin identificar y pudieron ser localizadas y sacadas del agua, además de un palangrillo con 35 anzuelos y más de 1.650 metros de cabo, que es el que suele emplearse para atar las caceas.

Como era de esperar en esta época del año, la mayor parte de las nasas correspondían a la captura fraudulenta de pulpo y nécora. Todos ellos útiles fabricadas en metal, plástico o madera que carecían del balizamiento y de la tarjeta identificativa exigidos por la normativa.

Un miembro de Gardacostas procede a devolver al mar un pulpo extraído de una nasa ilegal. / M. Méndez

En la Consellería do Mar, de la que depende el servicio de guardacostas, aclaran que los operativos con mayor volumen de artes intervenidas se concentraron en la ría de Muros-Noia y el entorno de la isla de Ons, donde en una sola actuación fueron localizadas y retiradas 330 nasas de pulpo.

Pero también se desarrollaron actuaciones en las rías de Corcubión, Pontevedra y Arousa, además de en el puerto de Sada (Ares-Betanzos), donde los agentes localizaron 70 nasas de madera destinadas a la captura de nécora.

La ría de Vigo tampoco se libra de la acción de los piratas, de ahí que en esta ocasión los funcionarios de Gardacostas intervinieran la embarcación antes aludida, carente de identificación. Además de recuperar un palangrillo en A Guarda.

Parte del botín obtenido por Gardacostas. / FdV

En cuanto a las capturas decomisadas, el mayor volumen volvió a corresponder al pulpo, con más de 248 kilos, siendo «una parte significativa de los ejemplares» de un tamaño inferior a la talla mínima legal, por lo que no está permitida su extracción.

Los controles permitieron, asimismo, incautar cerca de 23 kilos de nécora y más de 7 kilos de centollo, entre los que se encontraba un ejemplar ovado localizado en aguas del Concello de O Porto do Son. A estas especies se sumaron cantidades menores de camarón, buey de mar, santiaguiño y rodaballo.

Los agentes también decomisaron 13,4 kilos de bivalvos en el puerto de O Xufre (A Illa de Arousa) y en Ferrol. Se trataba tanto de almeja babosa como de almeja japónica, carneiro, reloj y arola, lo cual demuestra que mientras el sector profesional del marisqueo espera con ceses de actividad y todo tipo de paros a que los bancos se recuperen, los furtivos, que en muchos casos son los propios profesionales, siguen esquilmándolos.

La nécora es una de las especies más castigadas. / FdV

Como consuelo, decir que más de 240 kilos de las especies decomisadas fueron devueltos al mar, dado que eran ejemplares aún con vida, «reintegrándose inmediatamente en su hábitat natural y contribuyendo así a preservar la biomasa y favorecer la regeneración de los bancos marisqueros», explican en Mar.

Intervenciones también en tierra

Departamento en el que hacen hincapié en que los controles contra el furtivismo se extendieron a tierra firme, en este caso en colaboración con el Seprona de la Guardia Civil, como sucedió en Xove, donde fueron decomisados cerca de 16,5 kilos de jurel y sargo carentes de documentación comercial alguna. También en tierra firme, fueron intervenidos 3,5 kilos de percebe que habían sido extraídos de forma furtiva en Baiona.

En estos dos últimos casos, al tratarse de productos que cumplían los requisitos sanitarios para el consumo pero que no podían ser devueltos al medio marino, las capturas fueron entregadas a centros benéficos de Viveiro y del entorno de Vigo, para que fueran aprovechados con fines sociales.