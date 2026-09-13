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Un festival de altura en Vilaxoán

Una lección de ciencia y una tonelada de sardinas para despedir el Revenidas

Se completan cuatro días de intensa actividad musical, divulgación científica y gastronomía tradicional

Sardinas, ciencia y música: el Revenidas se despide por todo lo alto

Sardinas, ciencia y música: el Revenidas se despide por todo lo alto

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Así transcurre la última jornada de la fiesta de las Revenidas, en Vilaxoán. / Iñaki Abella

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Manuel Méndez

Manuel Méndez

Vilagarcía

El festival Revenidas vive hoy en Vilaxoán su última jornada, completando así cuatro días y tres intensas noches de música, gastronomía, divulgación y actividades paralelas que han llenado de público esta localidad marinera de Vilagarcía.

Una despedida que lleva a la organización a realizar un balance «muy positivo» de esta edición, marcada por la masiva afluencia de público, el buen tiempo reinante y la ausencia de incidentes relevantes. Pero también por la tradicional y multitudinaria «sardiñada» popular, uno de los grandes reclamos del Revenidas y, sin duda, la parte más familiar y cercana del festival.

La organización preparó para la ocasión alrededor de una tonelada de sardinas asadas, distribuidas a un precio de 7 euros la media docena. Al igual que ponía a la venta empanada, con un coste de 4 euros la ración.

El Drogas desata el Revenidas

El Drogas desata el Revenidas

Iñaki Abella

Todo ello sin olvidar los conciertos con los que poner el broche final a una edición que ha reunido en sus cuatro jornadas a cerca de cuarenta formaciones gallegas, nacionales e internacionales.

Por los escenarios instalados en el recinto portuario de Vilaxoán pasaron propuestas tan diversas como Narco, De Ninghures, El Drogas, Dakidarría, Bob Vylan, The Rapants, Evaristo, Fillas de Cassandra, Suñe, Rebelióm do Inframundo, La Gossa Sorda, Luixdexia, Mondra y 9Louro, entre muchas otras.

Con la universidad

Pero Revenidas no se ha limitado a los conciertos. Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación del proyecto «Ondas e Partículas», impulsado por el Instituto Galego de Física de la Universidade de Santiago de Compostela en colaboración con el CERN, que ha convertido el recinto festivalero en un espacio de divulgación científica.

El festival Revenidas abre cuatro días de música y diversión con De Ninghures

El festival Revenidas abre cuatro días de música y diversión con De Ninghures

Pedro Mina

La iniciativa, desarrollada en una carpa específica, busca acercar la física al público de una manera «accesible y divertida». Manuel Rey, responsable de comunicación del proyecto, explicó que el objetivo era demostrar que la ciencia también puede tener un lugar en un festival de música y despertar la curiosidad de públicos de todas las edades.

Entre los contenidos abordados se encuentran fenómenos relacionados con las Rías Baixas, como el conocido «mar de ardora» y los episodios protagonizados por las biotoxinas marinas. Además de incluir experiencias prácticas, como la elaboración de helados utilizando nitrógeno, para explicar distintos fenómenos físicos y químicos de una forma participativa.

La programación se ha completado con otras actividades ya consolidadas en Revenidas, como los Concertos a Bordo, celebrados en el pesquero reconvertido en aula flotante de naturaleza «Chasula», la tercera Xuntanza Mariñeira y el Circo Solidario, reforzando la combinación de música, cultura marinera, ocio y compromiso social que caracteriza al festival.

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En definitiva, que Vilaxoán completó cuatro días de actividad en los que la música ha vuelto a compartir protagonismo con la gastronomía y, esta vez, la divulgación.

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