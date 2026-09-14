«Salvemos Fonte Gaiteira»: así se protestaba en Catoira hace 18 años

El 9 de septiembre de 2008, siendo alcalde el socialista Alberto García García, comenzaban en Catoira las obras de lo que iba a convertirse en el actual edificio multiusos, inaugurado en 2015 y en el que se ubican tanto el Auditorio como la casa consistorial. El día 14 de aquel mismo mes la plataforma «Salvemos Fonte Gaiteira» reunía a una decena de vecinos en el lugar para, con gaiteiros, empanadas y baile, reivindicar que las obras se llevaran a cabo en otro lugar.

Se cumplen, por tanto, 18 años desde aquel movimiento social y político que trataba de preservar Fonte Gaiteira, un área verde y recreativa atravesada por el río Catoira y ubicada justo detrás del actual edificio institucional en la que antaño se celebraban fiestas como la de exaltación de la solla del río Ulla.

De hecho, se había celebrado su edición número 31 en julio de aquel mismo año, al abrigo de las fiestas patronales de San Antonio de Padua, que cumplían entonces un siglo de existencia.

Asistentes a la protesta del 14 de sepiembre 2008. / Cristina Conde

Unas 200 personas acudían a aquella «reunión campestre entre amigos en un lugar tan especial como Fonte Gaiteira», donde se sirvieron unos 80 kilos de solla como plato principal, acompañados de otros 80 de pulpo y 40 de empanada, junto a rosca, vino tinto y queimada.

Aquello movía a «Salvemos Fonte Gaiteira», cuya presión, como puede comprobarse ahora, no sirvió de nada. Pero quienes protagonizaron aquella reivindicación recuerdan con nostalgia aquellos tiempos.

Cuando algunos como el músico Nando Casal, por entonces integrante del grupo Milladoiro y líder del BNG vikingo, se posicionaban totalmente en contra de la instalación del edificio en Fonte Gaiteira.

La defensa de Fonte Gaiteira de hace 18 años. / Cristina Conde

Consideraban que ocupar este espacio natural era «una aberración» y criticaban fuertemente la decisión del alcalde, por querer «llenar de hormigón» dicho recinto.

Esgrimían los nacionalistas que Fonte Gaiteira debería ser un lugar explotado como parque público o zona de ocio en la que organizar grandes conciertos. Incluso sugería que, a medio plazo, «Catoira posiblemente se tenga que agrupar con otros Concellos», por lo que cuestionaba la necesidad de disponer de un edificio multiusos como el proyectado por el gobierno socialista para hacer realidad el auditorio y la nueva casa consistorial.