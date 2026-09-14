El PP insiste en las denuncias por el deplorable estado de los miradores de Siradella

Denunciado hasta la saciedad en los últimos años, el deplorable estado en que se encuentran los miradores del Monte Siradella sigue causando preocupación entre vecinos y visitantes. De ello se hace eco ahora el PP local, que vuelve a incidir en el «abandono» al que está sumida la localidad meca en manos del gobierno del socialista José Cacabelos Rico.

Esa es la reflexión en la que se basan los conservadores para insistir en esta denuncia sobre el estado del que es «uno de los lugares más emblemáticos del municipio y el punto más alto de la península de O Grove».

Argumentan que «las pasarelas de madera están deterioradas, hay tablas rotas y barandillas en mal estado, con el consiguiente riesgo» para los usuarios.

Por eso condenan que «la única respuesta municipal haya sido colocar un simple folio de ‘Prohibido el paso / Obra en mantenimiento’, que lleva más de un año allí, sin que se haya acometido una solución definitiva».

El Monte Central de la isla de A Toxa. / M. Méndez

Creen en el PP meco que «no se puede gestionar uno de los principales recursos turísticos de O Grove de esta manera» y remarcan que «A Siradella merece una actuación urgente y no un folio pegado a una barandilla».

Y no se olvidan de que «se aprobó un remanente para, en parte, reparar estos accesos y otros similares, a pesar de lo cual todo sigue en un estado lamentable».

Una percepción y una crítica que no hace mucho hacían extensiva al Monte Central de A Toxa, alertando tanto de la acumulación de maleza como de la presencia de especies foráneas y del deterioro y falta de mantenimiento de algunas zonas y senderos de esa superficie forestal. «El Monte Central es de titularidad municipal y, por lo tanto, el Concello de O Grove tiene la responsabilidad de garantizar su adecuado mantenimiento y conservación», explicaba la formación conservadora el mes pasado.