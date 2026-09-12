El Revenidas pasa de El Drogas a su día más familiar

La presencia de El Drogas, por sí sola, bastaría para justificar la visita a un festival. Pero si además ese día tocan algunos de los grupos y artistas gallegos más escuchados del momento, como The Rapants, Fillas de Cassandra o 9Louro, el éxito está asegurado.

El concierto de El Drogas estaba previsto para ese momento en el que decae la tarde y es necesario reponer energías de las buenas para llegar entero a la noche. Y desde los primeros compases, Enrique Villarreal demostró por qué es una leyenda viva del rock urbano, ofreciendo un concierto incendiario que dejó sin alientos al público. El navarro desgranó un repertorio demoledor que tendió puentes entre sus himnos atemporales de la época de Barricada y sus composiciones en solitario más descarnadas.

El público abarrotó el parque de Dona Concha. | IÑAKI ABELLA

El concierto de Rebeliom do Inframundo era otro de los momentos más esperados de la jornada del sábado. El grupo gallego es pura energía y crítica social, y su actuación, pasada la medianoche, estaba pensada para elevar el nivel de decibelios y poner muy alto el broche a una jornada que había empezado 16 horas antes.

Y sin renunciar a las esencias del festival (música gallega y compromiso social), la jornada de este domingo será la de carácter más familiar de todas. Es, también, un día de puertas abiertas, por lo que podrá accederse gratuitamente al recinto a partir de las 12.30 horas.

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El primer concierto del día corre a cargo de Uxía Lambona e a Banda Molona, una formación que hará las delicias de los benjamines. Será también una magnífica banda sonora para la sardinada popular, evento del que nació el festival Revenidas y que, de hecho, debe su nombre a las sardinas capturadas en estas últimas semanas del verano. La sesión vermú la completarán As do Xeito (14.15 horas) y la Mekánica Rolling Band (15.30 horas). La fiesta no decaerá ni un momento, puesto que a las cinco de la tarde habrá una gala de circo solidario. De Vacas y Dislexia se encargarán de cerrar el festival.