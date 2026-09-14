Hasta 45.000 euros por ensuciar las calles vilanovesas

La Policía local de Vilanova ha puesto en marcha un Plan Especial de Vixiancia sobre limpieza viaria y residuos domésticos, advirtiendo a aquellos que la incumplan que se exponen a sanciones económicas de hasta 45.000 euros. Estas medidas llevan en funcionamiento desde el pasado mes de enero con el objetivo de mejorar la calidad ambiental del municipio y salvaguardar el uso de los espacios públicos.

Los informes que se han elaborado desde la puesta en marcha de este plan dan parte de deposiciones de perros en vías, jardines y parques, acumulación de desperdicios domésticos fuera de los contenedores, depósitos de residuales en medios rurales y montes a modo de vertederos ilegales o contenedores saturados. En base a la detección de estas incidencias, la Policía local está realizando varias investigaciones para tratar de identificar a los responsables.

Las deposiciones de perros están monitorizadas permanentemente con cámaras de vigilancia de control policial telemático y rotatorio así como por la observación de los agentes. Por otra parte, los residuos fuera de los contenedores también son monitorizados a través de las cámaras y de las patrullas. En cuanto a los vertederos ilegales, se está tratando de detectarlos, además de abrirse la correspondiente inspección policial para determinar su autoría.

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Insisten desde la Policía Local que se están vigilando los diferentes vertederos que se han localizado en diferentes puntos del Concello de Vilanova y advierten de que las multas por estos comportamientos «van de los 200 a los 45.000 euros». Desde el cuerpo que dirige Diego Díaz insisten en que la colaboración vecinal para identificar a los autores de estos vertederos ilegales es fundamental, por lo que animan a comunicar en el momento cualquier detección de vertederos, incluso enviándoles imágenes probatorias o la ubicación a través del whatsapp que la Policía Local de Vilanova tiene a disposición de la ciudadanía. También recuerdan que el Concello cuenta, además de con un Punto Limpo, con un servicio de recogida de enseres a la puerta de las casas.