El Revenidas cifra en 20.000 las personas que se dieron cita en Vilaxoán

El festival Revenidas reunió entre el jueves y el domingo de la semana pasada a 20.000 personas, según las cifras difundidas por la organización. La jornada con mayor convocatoria fue la del sábado, que congregó a 7.000 personas. A eso hay que sumar las 4.000 personas que acudieron el jueves, las 6.000 del viernes y las 3.000 que se acercaron el domingo.

La organización del certamen ha hecho un balance muy positivo, y destaca el buen ambiente que se vivió durante las cuatro jornadas, sin que se produjesen incidentes relevantes. También resalta el éxito del programa «Ondas e partículas», una de las novedades de esta edición, en la que se abordaron distintos aspectos relacionados con la ciencia.

Noticias relacionadas

El festival también alude a su gran impacto económico en Vilaxoán, pues supuso la contratación directa de 150 personas, a los que hay que sumar otros 500, entre músicos y técnicos.