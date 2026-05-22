La feria "Arte na Illa" vuelve este domingo a la antigua isla de San Bartolomeu en Meira

La Asociación folclórica e cultural Meiramar Axóuxeres, de Meira, celebra este domingo una nueva edición de la feria tradicional de artesanía "Arte na Illa", que cumple 21 años como una de las grandes citas culturales y turísticas de la comarca en torno a la exaltación del patrimonio cultural inmaterial y también de la gastronomía. La feria, que se prolonga durante todo el día, se celebra junto a la antigua isla de San Bartolomeu -no Samertolaméu- como manda la toponimia, y será pregonada a las 12:00, una vez abierto el recinto ferial a las 11:00, por el escritor y presidente de la Asociación Irmandade do Dolmen, de recuperación y divulgación de la memoria histórica, Luis Chapela, que acaba de publicar el libro de poemas "Marusía".

La presidenta de Meiramar-Axóuxeres, Chus Fernández, destaca el programa que incluye recital poético, actuaciones de baile, para el público infantil con el músico, actor y cuentacuentos Paco Nogueira; cantos de taberna y conciertps de Lembranzas da Ría y Fiandola. "A riqueza deste evento reside na diversidade cultural das actividades da programación, ademáis de ser un evento para todos os públicos", destaca la presidenta de Meiramar que reconoce que la asociación demostró su compromiso cultural con los vecinos del municipio de Moaña y más en concreto con la parroquia de Meira, a través de diferentes acciones de recuperación, difusión y reivindicación de las tradicionales locales, lengua y folclore como el entroido tradicional, el Museo das Carreiras, ferias tradicionales y la creación de una red infantil de grupos folclóricos, así como esta feria de artesanía que "é unha mostra máis da importancia que teñen para a vila esas mostras culturais".

El programa incluye tras el pregón de las 12:00, un festival infantl con Lembranzas da Ría, como grupo invitado; y Meiramar-Axóuxeres para dar paso a las 13:00 a la actuación de Paco Nogueiras que presenta su espectáculo "Son animal". Durante la comdia y sobremesa habrá cantos de taberna con guitarristas, gaiteiros, pandereteiros y percusionistas. A las 16:00 están previstos juegos populares y para als 18:30 está programado el recital poético a cargo da Irmandade do Dolmen para acabar con los conciertos de la charanga de Lembranzas, a las 19:15 y del grupo Fiandola, a las 20:00.

La organización ha previsto la venta de rifas para quien quiera colaborar. Se sortearán dos panderetas de Sanin percusión; fundas para este instrumento cedidas por la artesana de la coamrca "Man de nais" y vales de gasolina cedidos por la empreas patrocinadora Sanchilán.