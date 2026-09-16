Sagrario Martínez ve curioso que Marín se lleve la residencia y Cangas quede fuera

El nuevo plan del gobierno de la Xunta para la construcción de 24 residencias de mayores en municipios de menos de 25.000 habitantes, a través de la inversión público-privada, encoleriza al PSOE de Cangas, cuya secretaria local, Sagrario Martínez, aprovecha la ocasión para criticar el «abandono» en el que la Xunta tiene a este municipio: «Una vez más se demuestra lo poco que le importa a la administración autonómica las necesidades de las vecinas y vecinos de Cangas».

Curiosamente -dice- el criterio empleado para adjudicar las residencias es de 25.000 habitantes y de esta forma es Marín, un Concello gobernado por el PP, el que se lleve la residencia. Recuerda que en este municipio acaban de inaugurar un centro de salud «mientras en Cangas la Xunta no hace nada».

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El plan incluye la construcción de 24 residencias en 12 lotes, incluyendo cada lote una residencia principal con 100 plazas y otra satélite, de menor tamaño, que dependerá de la primera y estará en una localodad cercana. En O Morrazo figura Marín con residencia principal y como satélite otra en Moraña. Lo que pide el PSOE de Cangas es que se modifique ese criterio de 25.000 habitantes límite y se cambie a 30.000, lo que permitiría a Cangas ser un concello candidato a una infraestructura que es muy necesaria y demandada. En Cangas existe la residencia privada de Aldán. En Moaña hay una proyectada de iniciaitiva privada, no pública.