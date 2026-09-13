La Xunta exige a Bueu la devolución de los 700.000 euros del pabellón de Beluso y el Concello está dispuesto a llegar a los tribunales

El 6 de agosto el Concello de Bueu celebraba la reinaguración del pabellón de Beluso, un acto que se convirtió en un homenaje al deporte local y que contó con representantes del propio consistorio, Xunta de Galicia y Diputación de Pontevedra. Las tres administraciones que financiaron los 1,7 millones de euros de esta obra y sus distintos representantes mencionaron sus aportaciones. Menos de un mes después de esa celebración la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes remitió al ayuntamiento una resolución en la que le reclama la devolución de los 700.000 euros que aportó la administración autonómica a ese proyecto. Una reclamación que se sustenta en que no se cumplieron los plazos establecidos cuando se concedió la ayuda económica, unas condiciones que fueron «expresamente» aceptadas por el consistorio.

El gobierno local bipartito mantuvo esta misma semana una reunión sobre este asunto y el alcalde, Félix Juncal, se puso en contacto con el conselleiro, Diego Calvo. El regidor sostiene que la subvención se ajustó fielmente a su finalidad y avanza que, además de la alegaciones que se presentarán a este requerimiento, «estamos en condicións de confirmar que se defenderán os dereitos e intereses municipais onde sexa preciso». Una afirmación que adelanta la intención municipal de llegar hasta los tribunales.

La Xunta de Galicia abonó de manera anticipada los 700.000 euros comprometidos para esta obra el 31 de enero de 2025 y en el requerimiento subraya que el plazo para justificar esa subvención finalizaba el 12 de diciembre de 2025. A esa fecha solo se habían ejecutado trabajos equivalentes a 655.130 euros, que se corresponden con el 37% del presupuesto total previsto y sin que se acreditase la recepción definitiva ni la finalización de la obra. «Os feitos evidencian que non se cumpriu a obriga material asumida pola entidade beneficiaria, consistente na execución do proxecto estratéxico dentro do prazo establecido», recoge el requerimiento.

La directora territorial de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, Blanca García-Señoráns, entrega un reconocimiento a la atleta Rosario «Charo» Figueroa durante el acto de reinauguración del pabellón de Beluso. / Pablo Hernández

Por su parte, el Concello de Bueu expone que durante la fase de ejecución de los trabajos aparecieron diferentes dificultades, como la necesidad de tramitar un modificado del proyecto, que retrasaron los plazos previstos. El ejecutivo local argumenta que en el actual contexto del mercado de la construcción, tanto en el ámbito público como privado, las contratistas tienen serios problemas para cumplir los periodos establecidos, lo que en ocasiones significa renunciar a esas obras. «Esta situación non é exclusiva do Concello de Bueu, senón que é común a todas as administracións. Queremos enfatizar en todo caso que esta idea non é unha escusa de nada», subraya el alcalde, Félix Juncal.

Escrito sin respuesta

No obstante, el regidor sí que recalca que ante los evidentes inconvenientes que surgieron durante la ejecución de la reforma del pabellón de Beluso se informó puntualmente a la Consellería de Presidencia y a la Secretaría Xeral para o Deporte y al mismo tiempo solicitaba una ampliación del plazo de justificación hasta el primer trimestre de 2026. Una solicitud ante la que no consta ningún tipo de contestación. «Nin nos días, semanas e meses posteriores se manifestou por parte do ente autonómico ningunha resposta, nin formalmente nin por escrito», aseguran desde el ayuntamiento.

El reestreno del pabellón polideportivo de Beluso, en Bueu. / Pablo Hernández

El propio requerimiento enviado por la consellería –fechado el 4 de septiembre y firmado por la subdirectora xeral de Xestión e Cooperación Económica coas Entidades Locais– parece aludir a ese escrito y a la propia falta de respuesta por parte de la Xunta. «Nestas condicións, un requerimento de emenda non tería por obxecto completar a acreditación documental dun requisito xa cumprido dentro do prazo establecido, senón permitir o cumprimento extemporáneo da obriga material de executar o proxecto estratéxico dentro do prazo fixado», sostiene la resolución autonómica. Argumenta que esa actuación supondría alterar los efectos de un periodo de «carácter preclusivo» [término jurídico que indica que un acto o plazo determina la pérdida o extinción de una facultad procesal por no haberse ejercido dentro del tiempo establecido] y que esa decisión sería «incompatible cos principios de igualdade, obxectividade e legalidade».

El Concello de Bueu tiene ahora un plazo para presentar alegaciones a este requerimiento de la Xunta o devolver directamente los 700.000 euros de la subvención, algo que no se contempla. La resolución advierte también de la posibilidad de aplicar intereses de mora a esa importe principal. «Daremos resposta coa esperanza de que as explicacións poidan ser aceptadas e que non haxa necesidade de trasladar este asunto a instancias superiores. En todo caso, con Concello está en condicións de confirmar que se defenderán os dereitos e intereses municipais onde sexa preciso», afirma Félix Juncal