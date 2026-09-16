El PP lleva al Parlamento la reforma de las casetas de marineros

El grupo parlamentario del PP aprobó en la Comisión 8ª una propuesta de la diputada autonómica y edil del PPde Cangas, Dolores Hermelo, para pedir a la Xunta reorientar 1,5 millones de euros que figuraban en los Presupuestos del año pasado para seguir ampliando atraques de pasaje en el puerto cangués, y destinarlos a la reforma de las casetas de los marineros, que presentan problemas funcionaes y de diseño. Lo cierto es que nunca se hizo el proyecto técnico para esta ampliación de los atraques que ya se habían ampliado hace tres años. Hermelo explicó que el servicio de barco se presta bien en las instalaciones actuales, sin necesidad de más ampliación y que ésta supondría la invasión parcial de una zona de siembra de almeja. Por contra, la cofradía pide arreglar las casetas, de las que dijo que provocan contaminación sonora, tienen problemas en la cubierta, un diseño poco funcional y crean barrera visual.