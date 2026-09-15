Abal: «La Diputación contraprograma A Defensa da Vila con Carlos Núnez en Aldán»

La polarización política es tal, también en Cangas, que cualquier acción tiene su reacción. Desde hace ya meses, la concejalía de Cultura del Concello de Cangas que dirige Xiana Abal, tiene preparada la celebración de ya famosa fiesta de A Defensa da Vila, cuyo acto principal es el desembarco turco, que se celebra este año el día 27 de septiembre. Pero en lo que el gobierno local considera un acto de contraprogramación, la Diputación de Pontevedra, donde gobierna el PP, fijó para esa misma fecha el concierto del músico Carlos Núñez, en Aldán, dentro del ciclo «Son Verán». Hay que recordar que Aldán es el granero de votos del Partido Popular en el municipio cangués.

La edil de Cultura del Concello de Cangas, Xiana Abal, afirmaba ayer que la Diputación de Pontevedra no dio opción ni a debatir sobre un cambio de fecha. La edil se mostraba , en la mañana del lunes, totalmente indignada con la situación, en lo que consideraba era un claro ataque político, una sinrazón, un buscar enfrentamientos innecesarios, cuando hay días suficientes para que el concierto de Carlos Núñez cambie de fecha, no así el espectáculo de A Defensa da Vila, que se celebra en plena villa de Cangas y dura hasta bien avanzada la noche, con la representación de la obra «María Soliña».

También hay que decir que en el comunicado que la Diputación de Pontevedra sacó este lunes, anunciando el concierto en el auditorio de Marín de Carlos Núñez, enmarcado en el ciclo «Son Verán» deja sin fechar el concierto de músico gallego en el puerto de Aldán. Textualmente el comunicado dice: «Carlos Núñez también ofrecerá su espectáculo durante este mes en el puerto de Cangas de Morrazo (próximamente se comunicará la fecha). Pero el comunicado decía una cosa más. Fijaba para el día 26 de septiembre el fin de «Son Verán», con un espectáculo

La indignación de la edil de Cultura y la llegada del comunicado de la Diputación de Pontevedra se producían casi al unísono. La propia alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, ratificaba que al Concello se les había trasladado desde la Diputación que el concierto de Carlos Núñez en el Puerto de Aldán era el día 27 de septiembre con un espectáculo de «Queima Folk» en la plaza Arquitecto Palacios de Porriño. Por lo tanto, si Son de Verán finaliza el día 26 en Porriño, la actuación en el puerto de Aldán debería ser antes.

Pero cuando dice la concejala de Cultura que la Diputación no dejó la posibilidad ni de hablar de un cambio de fechas será porque la Diputación de Pontevedra ya lo tiene decidido.

La contraprogramación cultural es algo que hasta la fecha no había tenido lugar en Cangas, sí política y si en días posteriores, pero no en la misma fecha.

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De hecho, el gobierno local también entiende que los actos que la Diputación va a celebrar en Darbo son para contraponer la inversión del Concello de Cangas en esta parroquia. n