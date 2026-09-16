El PSOE dice que faltan 580 metros de vivienda pública en el proyecto del auditorio en Sisalde

El portavoz del PSOEde Moaña, Mario Rodríguez, considera que la alcaldesa, Leticia Santos, «vende como una victoria» que el Tribunal de contratación pública de la Xunta (TacGal) rechazara el recurso de este partido al expediente de contratación de la obra de construcción del edificio de Sisalde que albergará el auditorio, 10 pisos de alquiler social y el archivo municipal. Pero nada más lejos y dice que la alcaldesa sigue sin contestar a su recurso de que faltan 580 metros cuadrados de vivienda pública en el proyecto de Sisalde. El portavoz socialista siempre se mostró contrario a que Moaña contratara un crédito de 7,3 millones para financiar este edificio hipotecando a los vecinos a lo largo de 13 años.

Rodríguez aclara que él no presentó el recurso ante el TacGal, sino que lo hizo como un recurso de reposición ante el Concello contra el acuerdo adoptado en el pleno del 30 de julio relativo a la contratación de las obras de construcción de este edificio. En el recurso pedía la suspensión cautelar de la ejecución mientras no se acreditara el cumplimiento de reserva de vivienda protegida. Dice que fue la alcaldesa quien, en lugar de resolver el recurso, lo remitió al tribunal y denuncia que el gobierno local «vuelve a darle vueltas a la cuestión para no responder a lo que se le pregunta». En este sentido, considera que la alcaldesa presume de que este tribunal dice que no es la vía adecuada y claro que no, insiste Mario Rodríguez, porque no es la vía que el PSOE escogió: “La escogió la alcaldesa para no tener que contestar». De hecho, el tribunal en su respuesta no se mete a valorar el fondo de la cuestión urbanística del expediente de contratación: «El tribunal no dice en ninguna parte que el proyecto cumpla la normativa porque no entró a valorarlo. La pregunta sigue encima de la mesa y sin respuesta».

El edil deja claro que los socialistas quieren el auditorio y vivienda pública, pero no a «costa de incumplir el planeamiento ni de ponerle una soga al cuello de los vecinos durante 13 años». Se pregunta en donde están los metros de vivienda pública e insiste en que el recurso presentado por ellos se basa en la propia norma urbanística que rige el ámbito de Sisalde en donde el PERI del Polígono 11, integrado en el PXOM de Moaña, obliga a reservar vivienda protegida en un 30% de la edificabilidad residencial: 1.750 metros cuadrados en la parcela nº 4». Añade que en el proyecto del gobierno local para el nuevo edificio figuran 1.190 metros para vivienda protegida, por lo que faltan 580 «y en el expediente no hay ninguna justificación».

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Recuerda que pidieron en dos ocasiones un informe técnico y jurídico que confirmara con números en donde están esos metros y la respuesta de Santos «fue remitirnos a informes que no contienen ni una sola cifra sobre esta cuestión. Seguimos esperando», señala el concejal y portavoz socialista que repite «sí al auditorio y vivienda pública, no al modelo de Leticia Santos».