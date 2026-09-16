Vuelven a hackear el correo de A Voz da Sanidade

La asociación A Voz da Sanidade de Cangas retomó ayer sus concentraciones de los martes en la Praza da Palma y de nuevo su correo electrónico ha sido hackeado. Suplantando su identidad envían un correo sobre un presupuesto de 69.260 euros. Ayer se dio cuenta del problema en la concentración en donde se pidió recuperar pediatría de tarde, un tercer fisioterapeuta, más recursos para salud mental, transporte público directo a los hospitales de Vigo, ambulancia medicalizada, el centro de salud de Aldán-O Hío y el Centro de Alta Resolución (CAR) para O Morrazo.