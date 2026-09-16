Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Novedad caso PitanxoInflación en GaliciaEstreno Celta Europa LeagueAmnistía PuigdemontGrada de Gol BalaídosCrimen en PonteareasForo Faro Educa
instagramlinkedin

Sanidad

Vuelven a hackear el correo de A Voz da Sanidade

La Asociación de usuarios retoma las concentraciones de los martes en la Praza da Palma

Concentración llevada a cabo ayer. | FDV

Concentración llevada a cabo ayer. | FDV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina González

Cangas

La asociación A Voz da Sanidade de Cangas retomó ayer sus concentraciones de los martes en la Praza da Palma y de nuevo su correo electrónico ha sido hackeado. Suplantando su identidad envían un correo sobre un presupuesto de 69.260 euros. Ayer se dio cuenta del problema en la concentración en donde se pidió recuperar pediatría de tarde, un tercer fisioterapeuta, más recursos para salud mental, transporte público directo a los hospitales de Vigo, ambulancia medicalizada, el centro de salud de Aldán-O Hío y el Centro de Alta Resolución (CAR) para O Morrazo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents