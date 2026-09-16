Más de 94.000 visitas y 32 días con el cartel de completo en la isla de Ons

La isla de Ons despide el verano con más de 94.000 visitantes y con 32 jornadas en las que hubo que colgar el cartel de «no hay billetes». Este martes concluye la temporada alta en todo el ámbito del Parque Nacional Illas Atlánticas y desde el 16 de septiembre las visitas deben ser dentro de grupos autorizados.

El Plan Rector de Usos e Xestión (PRUX) delimita dos épocas a lo largo del año con la catalogación de temporada alta: Semana Santa y el periodo comprendido entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre. En esas fechas hay un tope máximo de 1.300 visitantes diarios, a los que habría que unir los campistas y los propios vecinos de la isla, que disponen de un cupo aparte.

Los datos de la plataforma de reservas de la Xunta de Galicia recogen que en agosto desembarcaron en Ons más de 37.330 personas. Entre el día 1 y el 24 fue casi imposible acudir al archipiélago de Bueu si no se había programado con antelación. Durante todas esas jornadas se agotaron las 1.300 plazas diarias disponibles. Las únicas excepciones fueron los días 5 y 8 de agosto, en los que quedaron vacantes dos y tres autorizaciones respectivamente. El flujo de visitas solo disminuyó en la última semana del mes, con el cambio meteorológico y la aparición de las precipitaciones.

Una vista de este domingo en el muelle de Ons, justo antes de uno de los viajes de regreso desde la isla hacia Bueu. / A.F.

En julio el número de visitantes rozó los 31.000, con nueve fechas en las que se completó la capacidad máxima autorizada. El 18 de julio fue el primer día en el que se tramitaron los 1.300 permisos disponibles. Una circunstancia que se volvió a repetir el 22 y 23 de julio. Y desde el fin de semana del 25 de julio la isla de Ons encadenó prácticamente un mes sin plazas disponibles y con el cupo agotado.

El resto de visitantes de la temporada alta se repartieron entre la segunda quincena de mayo, con 2.868 personas, y el mes de junio, con más de 15.650. En esta primera parte del verano hubo solo un día en el que se rozó el lleno en Ons: fue el 27 de junio, con solo siete vacantes sin cubrir.

El archipiélago bueués es para muchos la mejor alternativa para conocer las Illas Atlánticas de Galicia. Las autorizaciones para acudir a Cíes vuelan con mucha más antelación pese a contar con un cupo más alto, 1.80o personas diarias. Las estimaciones de la Consellería de Medio Ambiente apuntan que durante la temporada alta la isla de la ría de Vigo alrededor de 250.000 visitas, a las que hay que unir aún las de la primera quincena de agosto y que podrían ser unas 15.000 más.