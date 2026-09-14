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Identificadas varias personas en una pelea con barras de hierro en Couso en Moaña

Un vehículo presentaba daños importantes

Una barra de hierro que se utilizó en la pelea.

Una barra de hierro que se utilizó en la pelea. / Fdv

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Cristina González

La Policía Local de Moaña y Guardia Civil acudieron alertados por una pelea en un camino en el barrio de Couso en Meira de Arriba, en Moaña, en donde había varias personas enfrentándose y presuntamente utilizaban barras de hierro. El suceso ocurrió sobre las 18:30 horas del domingo.

Cuando llegaron los agentes procedieron a separar e identificar a las personas implicadas -al menos cuatro- y a poner calma entre ellas-. Uno de los vehículos relacionados con los hechos presentaba importantes daños, presuntamente ocasionados durante el enfrentamiento.

Las fuerzas del orden recogieron varios efectos personales y las manifestaciones de los testigos que presenciaron lo sucedido.

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Fue un fin de semana movido para la Policía que realizó controles en la noche del viernes y tarde y noche del sábado con varias denuncias por drogas y alcoholemias positivas. En la noche del viernes realizaron una denuncia administrativa por conducir con presencia de drogas en el organismo y otra por conducir con una tasa de alcohol positiva. De igual manera hubo dos actas por tenencia de drogas (hachís y cocaína). El sábado por la tarde se realizaron dos actas por tenencia de heroína y cocaína y por la noche se registraron dos delitos por negarse ambas personas a someterse a las pruebas de alcohol y a la de drogas.

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