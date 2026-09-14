Identificadas varias personas en una pelea con barras de hierro en Couso en Moaña
Un vehículo presentaba daños importantes
La Policía Local de Moaña y Guardia Civil acudieron alertados por una pelea en un camino en el barrio de Couso en Meira de Arriba, en Moaña, en donde había varias personas enfrentándose y presuntamente utilizaban barras de hierro. El suceso ocurrió sobre las 18:30 horas del domingo.
Cuando llegaron los agentes procedieron a separar e identificar a las personas implicadas -al menos cuatro- y a poner calma entre ellas-. Uno de los vehículos relacionados con los hechos presentaba importantes daños, presuntamente ocasionados durante el enfrentamiento.
Las fuerzas del orden recogieron varios efectos personales y las manifestaciones de los testigos que presenciaron lo sucedido.
Fue un fin de semana movido para la Policía que realizó controles en la noche del viernes y tarde y noche del sábado con varias denuncias por drogas y alcoholemias positivas. En la noche del viernes realizaron una denuncia administrativa por conducir con presencia de drogas en el organismo y otra por conducir con una tasa de alcohol positiva. De igual manera hubo dos actas por tenencia de drogas (hachís y cocaína). El sábado por la tarde se realizaron dos actas por tenencia de heroína y cocaína y por la noche se registraron dos delitos por negarse ambas personas a someterse a las pruebas de alcohol y a la de drogas.
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