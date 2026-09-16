La historia de Concepción Arenal

La Asociación Memoria Histórica 28 de Agosto de Cangas y el Concello organizaron este martes la presentación del libro «La mujer del retrato. Vida posible de una niña pelirroja». Un cómic de Teresa Novoa y Mónica Rodríguez sobre la infancia y juventud de Concepción Arenal. Una lectura más que recomendable, sobre todo en estos tiempos.

Modo campaña electoral activado

Con septiembre comienza también un curso que a nivel político promete ser extenuante y cansino. Unos y otros y otros y unos están ya en modo campaña electoral. Ya sea por las municipales de mayo o por las generales, que no andarán muy lejos. Cualquier mensaje y hasta cualquier decisión se va a interpretar en clave electoral. Por ejemplo, ¿por qué la Xunta de Galicia esperó más de nueve meses para decirle al Concello de Bueu que tenía que devolver la subvención de 700.000 euros para el pabellón de Beluso? Si el plazo para justificarla acababa el 12 de diciembre, ¿por qué no le reclamó el dinero el 13 de diciembre? Se puede entender que no quisiera amargarle el turrón a Félix Juncal y a su gobierno, pero tuvo tiempo de sobra para hacerlo. A lo mejor solo estaba esperando a hacerse la foto, vender que financió la obra y luego reclamar la «pasta». Esto acabará en los tribunales, sin duda. Y casi seguro el dinero se quedará en Bueu.

Noticias relacionadas

Menos mal que nos queda O Gatañal

La espera se ha hecho larga, pero ya lo podemos decir bien alto: «Liga Asobal no Gatañal!». El Frigoríficos del Morrazo juega este sábado su primer partido en casa, ante el Bidasoa Irún, y en las gradas no puede faltar nadie. ¡Los puntos tienen que quedarse en Cangas!