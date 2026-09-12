La Mancomunidad de O Morrazo refuerza la inspección de los composteros domésticos con 157 visitas a hogares

La comarca de O Morrazo sigue su apuesta por el compostaje y dentro de este propósito, la Mancomunidad, que se encarga de la gestión de los residuos en Cangas, Moaña y Bueu, está reforzando estas semanas el seguimiento de este programa para la elaboración de compost en los domicilios con una campaña de visitas a los hogares participantes en estos municipios. En la actualdaid cuenta con 1.600 composteros domésticos activos y 24 Centros de Compostaje Comunitario (CCC).

Celquisan Global es la empresa que lleva la gestión, por contrato de dos años, de los composteros, aunque en este caso se trata de un refuerzo a mayores en las visitas a los hogares que ha licitado la Mancomunidad, mediante una subvención de la Xunta con ayudas europeas, y que se adjudicó a a la empresa Ancaria. En este refuerzo se realizarán 157 visitas, de las que 147 corresponden al mínimo previsto en el proyecto y 10 son adicionales, ofertadas por la empresa adjudicataria.

Las actuaciones que ya están en marcha y continuarán durante las próximas semanas tienen como objetivo comprobar el funcionamiento efectivo de los composteros domésticos, detectar posibles incidencias y ofrecer a las personas participantes asesoramiento directo para resolver dudas y mejorar el proceso de compostaje. Durante las visitas se comprobará el estado de los composteros y aspectos como la temperatura, la humedad o el nivel de llenado ,además de veriricar su uso efectivo e identificar posibles problemas,

El personal encargado de los seguimientos, tal y como señala la presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, cuenta con formación específica en compostaje doméstica y durante las visitas, además de recoger información sobre el funcionamiento de los recipientes, prestará asesoramiento a las familias y propondrá soluciones a las dificultades que puedan surgir.

La campaña forma parte del proyecto "Ampliación e mellora da recollida separada de biorresiduos a través da compostaxe doméstica e comunitaria, mediante actuacións de comunicación, sensibilización e seguimento", financiado con cargo a la Linea 3 del programa de ayduas de la Xunta, cofinanciado al 60% por la UE a través del programa Galicia Feder 2021-2027 y un 40% por la Xunta.

Además del seguimiento en los hogares el proyecto incluye la impresión de 400 guías divulgativas sobre compostake doméstico y la instalación de nuevos elementos de identificación e información en los 24 Centros de Compostaje Comunitaria (CCC) de la Mancomunidad, contribuyendo a mejorar la información disponible para las personas usuarias y la identificación de estos espacios.

Las visitas que estas semanas realiza Ancaria son a mayores de las que lleva a cabo Celquisan Global, en donde aseguran que el 98% de las personas con compostero cumple con el uso y ese 2% restante no lo tiene en marcha porque estaba esperando a la visita. Constatan que hay una conciencia grande por compostar y que no sólo es por la bonificación que contempla la nueva tasa de la basura que entrará en vigor el 1 de enero de 2027. La previsión de la Mancomunidad es adjudicar antes de final de año el macrocontrato de la basura por un plazo de 10 años para que empiece ya antes de la entrada en vigor d ela tasa y que los vecinos vean mejoras en el servicio.

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La información obtenida en esta campaña de visitas a los hogares con composteros permitirá conocer con mayor precisión el grado de utilización de los composteros y estimar la cantidad de biorresiduos gestionados por los hogares. Leticia Santos recuerda que el uso efectivo de los sistemas de compostaje permitirá a las personas usuarias acceder a las bonificaciones ambientales de la nueva ordenanza.